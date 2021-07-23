В учреждении исполнения наказаний №8 в Житомире в результате жестокого избиения скончался заключенный. Правоохранители открыли три уголовных дела.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в пятницу.

"Уголовные производства открыты по факту нанесения тяжких телесных повреждений, а также по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей медработниками филиала госучреждения "Центр охраны здоровья ДКВС Украины" в области и служебной халатности сотрудников Житомирского учреждения исполнения наказаний в отношении обеспечения надлежащей охраны и надзора за заключенными (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 367 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, фельдшер городской части филиала "Центра охраны здоровья ДКВС Украины" в области в день происшествия констатировал смерть заключенного с предварительным диагнозом острая сердечная недостаточность.

Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти заключенного оказалось тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких и шок.

В данный момент материалы уголовных дел объединены в одно досудебное расследование, которое будут проводить следователи территориального управления ГБР в Хмельницком при процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры.

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