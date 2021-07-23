Сегодня в Закарпатской области на железнодорожном переезде поезд столкнулся с грузовиком. Дорожно-транспортное происшествие произошло на регулируемом переезде перегона Королево - Рокосово.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализницы".

По данным компании, водитель грузовика выехал на пути, несмотря на работающую переездную сигнализацию. В результате действия водителя произошла авария с пассажирским поездом № 14 Киев - Солотвино на переезде в Закарпатской области.

"Локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой. По предварительной информации, несколько пассажиров обратились к медикам, которые работают на месте происшествия", - говорится в сообщении.

ДТП при участии грузовика и поезда в Закарпатской области. Фото: пресс-служба "Укрзализницы"

На месте инцидента работают медики, полиция и комиссия УЗ.

"Пассажиров указанного рейса доставят на станцию ​​Солотвино дизель-поездом. Пассажиров обратного рейса поезда Солотвино - Киев дизель-поездом доставят на станцию ​​Королево, откуда поезд отправится в столицу Украины", - говорится в сообщении.

На момент аварии в поезде находились 226 пассажиров. По предварительным данным, в результате ДТП травмированы пять человек, трое из которых (водитель грузовика и 2 пассажирки поезда) каретами экстренной медицинской помощи были госпитализированы в лечебное учреждение.

"23 июля в 12:27 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле с. Рокосово Хустского района (77 километр, 6 пикет перегона Королево-Рокосово). Там по пока неустановленной причине столкнулись пассажирский поезд №13 сообщением Киев-Солотвино и грузовой автомобиль Volvo", - указывается в сообщении ГУ ГСЧС области в соцсети Facebook.

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