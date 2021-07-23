Украина включит в европейский реестр географических указаний "херсонский арбуз" и еще семь отечественных продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики в пятницу, 23 июля.

Днем ране экспертная комиссия согласовала восемь спецификаций товаров с географическими указаниями:

"Херсонский арбуз" - сочетание селекционных достижений и климатических условий Херсонского региона создали оптимальные условия для получения плодов, которые характеризуются высокой урожайностью и уникальными вкусовыми качествами;

"Долина Фрумушика" - для вин тихих, а именно белого, красного и розового, которые производятся исключительно из винограда, выращенного в пределах географического района долина Фрумушика (юго-западная часть Одесской области);

"Придунайская Бессарабия" - для вин тихих и игристых, которые производятся из винограда, который определен по соответствующим сортам и имеет происхождение минимум 85% из этого географического места.

"Ялпуг" - название места происхождения, определяет территорию производства вин тихих, расположенной вокруг озера Ялпуг (самое большое естественное озеро лиманного типа в Украине) в юго-западной части Болградского района Одесской области;

"Мед Закарпатья" / "Закарпатский мед" - монофлорный или полифлорный мед, особые качества которого формируются благодаря специфической медоносной флоре Закарпатского региона, выделяется несколько видов меда: весенний, летний, осенний.

"Мясо баранины Фрумушика" / "Баранина Фрумушика" - географическое указание для мяса баранины Фрумушика, которое имеет репутацию уникального мяса, полученного из отдельных пород овец, которых пасут на территории Тарутинской степи. Не менее 60% кормов - это трава или сено происхождением из географического района;

"Закарпатье" / "Закарпатское вино" - для вина тихого, которое производится из отдельных сортов винограда, выращенных исключительно на территории определенного географического района (склоны Карпатских гор Закарпатской области (Береговский, Ужгородский, Хустский и Мукачевский районы);

"Аша-Абага"- географическое указание для вина тихого и игристого, которое производится из сырья, минимум 85 процентов которого выращено на определенной территории вокруг села Шабо Белгород-Днестровского района вдоль правого берега Днестровского лимана.

После согласования спецификаций эти географические указания зарегистрируют на национальном уровне, а затем - на европейском.

"Мы уже направили для включения в европейский реестр географических указаний документы о таких аутентичных украинских товарах, как "Гуцульская коровья брындза", "Гуцульская овечья брынза" и "Мелитопольская черешня". Сейчас мы рассматриваем еще ряд таких товаров, подлежащих правовой охране", - сказала замминистра экономики Ирина Новикова.

Справка. Географические указания - наименование места, идентифицирующее товар, который происходит из определенного географического места и имеет особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом этим географическим местом происхождения, и хотя бы один из этапов производства которого (изготовление (добыча) и / или переработка и / или приготовления) осуществляется на определенной географической территории.

Напомним, что в сентябре 2019 года Рада приняла закон о защите географических брендов. Согласно этому документу, Украина соглашается, что географические бренды будут защищены от подделок, а украинские бренды получат правовую охрану в странах ЕС. Кроме того, запрещается использовать в Украине чужие бренд.

Ранее мы также рассказывали, что у Чернобыльской зоны отчуждения появился логотип и брендов. Его разработкой занималось украинское креативное агентство Banda Agency.