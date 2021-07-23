Европейская комиссия получила ноту Киева с просьбой провести срочные консультации по инфраструктуре и энергобезопасности в контексте достройки проекта "Северный поток-2".

Об этом со ссылкой на представителя ЕК Набилу Массрали сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы подтверждаем, что получили ноту от украинского министра иностранных дел (Дмитрия Кулебы - Ред.), в которой он просит консультаций, ссылаясь на статьи 274 и 338 Соглашения об ассоциации Украина-ЕС", - сказала Массрали.

По ее словам, в Еврокомиссии сейчас идет "внутреннее обсуждение" этого вопроса, других деталей Массрали не предоставила.

Напомним, 21 июля Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по сделке касательно "Северного потока-2".

После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен обсуждать с Вашингтоном и Берлином, как их договоренность по "Северному потоку-2" может снизить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы.

Также мы писали о том, что в Еврокомиссии заявили, что ЕК считает Украину надежным партнером Евросоюза по транзиту газа и готова поддержать дискуссии о продлении договора о транзите ресурса из России.