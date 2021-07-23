Сегодня Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки (не путать с Главным управлением разведки при министерстве обороны).

Валерия Кондратюка, который возглавлял ведомство больше года, заменил скорее ученый-теоретик, чем спецслужбист - глава Института стратегических исследований Александр Литвиненко. Хотя, к спецслужбам он также имел отношение.

Впрочем, этот человек имеет и специфическое образование - причем получал его как в академии ФСБ России, так и в британском военном вузе. После чего многие наверняка наградят Литвиненко прозвищем "агента двух разведок".

"Страна" разбиралась, почему сняли старого главу СВР и что известно о новом.

"Типичный ботан и теоретик". Что известно о новом украинском разведчике

Александру Литвиненко 49 лет. Он родился в Киеве, но свою основную специальность освоил в Москве.

Специальность была очень интересной. В 1994 году Литвиненко окончил институт криптографии при академии ФСБ (тогда - Федеральной службы контразведки). То есть стал профессиональным шифровальщиком.

После этого Александр четыре года проработал в СБУ, где проскочил несколько карьерных ступеней в управлении правительственной связи.

С 1998 года Литвиненко семь лет работает в Институте стратегических исследований, где также делает карьеру от старшего консультанта до первого замдиректора. А в 2007 году возвращается в СБУ - замом начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения.

Проработав еще два года в "конторе", Литвиненко снова возвращается к научной работе. А затем, уже после Майдана, с 2014 года становится заместителем секретаря СНБО, где в каденцию Порошенко работал главным образом при "ястребе" Турчинове.

Кстати, перед работой в Совбезе будущий глава разведки окончил еще один специфический вуз - британский Королевский колледж оборонных наук (RUSI).

В августе 2019 года новый президент Зеленский уволил его из Совбеза и отправил назад - руководить Институтом стратегических исследований. Это экспертная организация при президенте, которая делает научные выкладки по разным вопросам госуправления, внешней и внутренней политики.

Как рассказали "Стране" источники в СНБО, Александр Литвиненко является креатурой первого заместителя секретаря Совбеза и главы Комитета по разведки при президенте Руслана Демченко.

Источник говорит, что служба Литвиненко в СНБО при Порошенко была прикрытием. "Он был ОДР - офицер действующего резерва СБУ. Сообщал в контору, что происходило в СНБО", - говорит источник.

Самого Литвиненко он характеризует как "типичного ботана и теоретика". "Поэтому назначение многих удивило", - сказал источник.

Один из примеров теоретических упражнений нового разведчика мы разберем ниже.

"Курс Путина доказал свою эффективность". Взгляды Литвиненко

До Литвиненко Институтом стратегических исследований руководил один из главных украинских "стратегов" Владимир Горбулин. Они в соавторстве написали много научных работ и статей. Одна из них была опубликована в 2009 году и касалась амбиций России на пост-советском пространстве.

Об этих амбициях тогда заговорили многие - Россия как раз провела ограниченное вторжение в Грузию после нападения войск Тбилиси на Южную Осетию и стоявших там российских миротворцев.

В статье Горбулина и Литвиненко есть несколько мест, которые актуально звучат и сегодня.

Например, о том, что Запад не готов помогать пост-советским странам воевать против России: "Кремль убедительно доказал ограниченность потенциала и воли стран ЕС и США к вмешательству на примере того же августовского вооруженного конфликта с Тбилиси".

Есть даже довольно лестная характеристика Путина, который, по словам авторов, сумел удержать стабильность в России, несмотря на финансовый кризис.

"Курс Путина в среднесрочной перспективе доказал свою эффективность, а сам российский президент уже занял видное место в галерее правителей России наряду с Николаем I, Александром III и Л. Брежневым", - писали Горбулин и Литвиненко.

Но звучали и явно провальные, как видно с высоты сегодняшнего дня, прогнозы. Например, что у России скоро отвалится Кавказ.

"Фактическая исчерпанность арсенала средств в отношениях с Северным Кавказом и постепенная потеря привлекательности России в глазах как населения, так и элит этих республик делает возможным в среднесрочной (10-15 лет) перспективе выход России с Кавказа", - писали Горбулин с Литвиненко 12 лет назад. Но пока таких тенденций нет.

Те же 10-15 лет будущий глава украинской разведки и его шеф давали на "отпадение от России части зауральских территорий". Этот прогноз тоже пока сбываться не начал.

Что же до отношений Украины и России, то здесь предсказания оказались более интересными.

Авторы считали, что Россия хоть и не имеет разработанного плана по Украине, но держит в голове стратегическую цель - контроль над соседним государством. Главных цели две - стабильность поставок энергоносителей и недопуск интеграции в военные структуры Запада.

Горбулин и Литвиненко считали, что Россия уже не делает ставку на "пророссийские элиты", поскольку они разворачивают свой курс, как только получают власть. Поэтому авторы предрекали, что если Украина откажется от "особых отношений" с Россией, нельзя исключать силового сценария конфликта между странами.

В этом ключе эксперты критиковали украинскую власть, которая на тот момент состояла из представителей прозападных "оранжевых".

"Нежелание украинской стороны работать с Россией, недостаточная эффективность и целеустремленность государственной политики, а порой и откровенный непрофессионализм, детская эмоциональность, какими бы глубоко патриотическими лозунгами их прикрывали, играют на усиление позиций российской "партии войны", - писали Горбулин и Литвиненко.

Этот тезис во многом правдив и для сегодняшней ситуации. После свержения Януковича и прихода к власти националистических сил на Майдане, "партия войны" в России взяла явный верх. По крайней мере в 2014 году.

Но вернемся к Литвиненко. Его научной специализацией, судя по научным работам, было воздействие России на Украину. Так, в 2012 году он для британской организации "Четэм Хауз" написал работу "Мягкая сила России в Украине".

Среди факторов такой силы автор рассматривал православную церковь, русский язык и общее прошлое, которое Москва пытается трансформировать в "общее будущее".

Почему сняли Кондратюка?

Уволенного сегодня Валерия Кондратюка Зеленский сделал главой СВР в июне 2020 года.

Кондратюк до октября 2016 года работал начальником Главного управления разведки Министерства обороны.

С этой должности его сняли из-за скандала - после звонка вице-президента Джо Байдена Петру Порошенко. Дело касалось неудачной засылки украинских диверсантов в Крым, что курировал, судя по "пленкам Деркача", именно Кондратюк.

После провала операции, которую не согласовали со Штатами, он был уволен (детально об этой истории - здесь). Но из орбиты Порошенко не потерялся.

Следующий пост генерал-лейтенанта Кондратюка - это заместитель главы Администрации президента, где он отвечал за направление спецслужб. В сентябре 2019 года он был уволен Зеленским, который же и вернул его во власть спустя девять месяцев - в Службу внешней разведки.

Источник "Страны" в силовых структурах, рассказал свою версию, почему Контратюка снова лишили должности - хотя до недавнего времени его называли одним из самых приближенных к Зеленскому силовиков.

"Кондратюк считался одним из основных каналов связей с американцами. По крайней мере он так себя позиционировал. Поэтому на него возложили большой кусок работы по противодействию Северному потоку-2 и по некоторым другим аспектам отношений с Вашингтоном. Кроме того он отвечал за работу с мировыми СМИ против Северного потока-2. И после провала по газопроводу, его решили сделать одним из крайних. Хотя дело не в Кондратюке, а в том что в принципе госмашина не работает. Особенно по внешним делам", - говорит источник.

Ещё один источник "Страны", близкий к Офису президента, что главной причиной увольнения Кондратюка стало дело Чауса, похищение которого, по данным СМИ, осуществили сотрудники украинской разведки.

Кстати, как раз сегодня генпрокурор Молдовы официально заявил, что Чауса похищали украинские спецслужбы.

По нашей информации, решение об увольнении Кондратюка и назначение главой СВР Литвиненко принималось президентом вчера. "Главные причины увольнения Кондратюка - продажа воздуха. У него было много проектов и обещаний, которые не были реализованы", - говорит источник близкий к Офису президента.

Декларация нового главы СВР

В декларации от 9 февраля 2021 года, которая охватывает предыдущий год, Литвиненко Александр Валерьевич указал, что владеет 50% прав на квартиру в Киеве площадью 60 кв.м. которую приобрел в августе 1993 года и такими же правами на еще одну столичную квартиру аналогичной площадью 1995 года покупки.

Также в его собственности находится дачный дом в Киеве площадью 169 кв.м, купленный в 2015 году за 3 093 600 грн, земельный участок с хозпостройками площадью 595 кв.м. и 54 кв.м., купленные в 2016 году за 10 220 грн.

Еще за Александром Литвиненко числится гараж площадью 41 кв.м., однако он указан в "объектах незавершенного строительства".

Также Александр получает роялти как юридическое лицо от издания "Зеркало недели" в размере 3 900 грн, профессорскую зарплату в Киево-Могилянской академии в размере 132 тыс.грн, Киевском национальном университете им. Т.Шевченко (29 433 грн) и з/п в дипломатической академии Украины (954 грн), а также гонорары от компании "Киевские юридические услуги" в размере 12 тыс. грн, зарплату в Национальном институте стратегических исследований (1 031 940 грн) и пенсию в размере 88 450 грн.

Его супруга Ирина Сатовская-Литвиненко владеет 100% правами на три земельных участка площадью 80 кв.м., 980 кв.м. и 3 830 кв.м. в селе Украинка Обуховского района Киева, приобретенные в 2004 году.

Также супруга Литвиненко имеет 50% прав на жилой дом общей площадью 592 кв.м., приобретенный в 2004 году за 308 596 грн в селе Украинка. Информация совпадает с местом регистрации. Второй частью дома владеет Владислав Сатовский.

За Ириной Сатовской-Литвиненко также числится 25% прав на киевскую квартиру площадью 75 кв.м., приобретенную в 1997 г. 25% принадлежит Владиславу Сатовскому (совпадает с местом регистрации). И еще по четверти прав распределены между Вадимом и Ларисой Сатовскими. Скорее всего, родителями супруги Литвиненко.

Ирина получила гонорар от ТОВ "Киево-Могилянская бизнес-школа" в размере 163 979 грн, зарплату в ГО "Громада. Лаборатория социальных проектов" (70 376 грн), а также гонорар как юрист ОБСЕ в Украина (100 470 грн).

Автомобили семьи записаны на супругу. Это Toyota Corolla 2009 года выпуска за 149 000 грн и Nissan Juke 2017 года выпуска за 565 000 грн.

Денежные активы. У Александра Литвиненко в "Укрексимбанк" 130 859 грн, в АКБ "Приватбанк" 4 984 грн, в "Ощадбанке" 88 450 грн и наличкой - $20 000.

У жены в "Райффайзен банк Аваль" 91 009 грн.

В декларации также указаны дети Литвиненко - Николай и Ярослава.