В Минздраве признали неизбежность нового локдауна в Украине
В Украине осенью ожидается рост заболеваемости Covid-19, а штамм коронавируса "Дельта" уже проник в страну. Поэтому введение нового жесткого карантина неизбежно, это лишь вопрос времени.
Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
"Коронавирус не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм "Дельта". Уже почти сто стран отчитываются, что "Дельта" вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств", - сказал Кузин.
При этом врач-реаниматолог из Израиля Борис Брыль считает, что Украину эта вспышка тоже коснется. В стране полностью вакцинировано от коронавируса лишь 4% населения, также недостаточным для остановки пандемии является количество переболевших ковидом.
В Минздраве прогнозируют, что из-за новой волны коронавируса в Украине снова придется ввести строжайший карантин.
"В красную зону, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени", - заявил Кузин.
При этом, по его мнению, мощность третьей волны будет зависеть от количества вакцинированных, поэтому стоит вакцинироваться сейчас, чтобы к осени иметь иммунитет.
По его словам, в Минздраве хотят до конца лета пройти критическую точку - привить десять миллионов прививок. Для этого могут открыть пункты вакцинации в аптеках и даже в торговых центрах.
Напомним, недавно в Госпотребслужбе обозначили сроки третьей волны коронавируса в Киеве. Там называли август или начало осени.
Также "Страна" писала о том, почему власти заговорили о новой волне ковида в Украине.