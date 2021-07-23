Источник "Страны" в силовых структурах, рассказал свою версию, почему уволили Валерия Кондратюка с поста главы СВР. Хотя до недавнего времени его называли одним из самых приближённых к Зеленскому силовиков.

"Кондратюк считался одним из основных каналов связей с американцами. По крайней мере он так себя позиционировал. Поэтому на него возложили большой кусок работы по противодействию Северного потоку-2 и по некоторым другим аспектам отношений с Вашингтоном. Кроме того он отвечал за работу с мировыми СМИ против Северного потока-2. И после провала по газопроводу, его решили сделать одним из крайних. Хотя дело не в Кондратюке, а в том что в принципе госмашина не работает. Особенно по внешним делам", - говорит источник.

Ещё один источник "Страны", близкий к Офису президента, сообщает, что главной причиной увольнения Кондратюка стало дело судьи Чауса, похищение которого, по данным СМИ, осуществили сотрудники украинской разведки.

Как раз сегодня генпрокурор Молдовы официально заявил, что Чауса похищали украинские спецслужбы.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка и назначил на этот пост Александра Литвиненко, который возглавлял ранее Национальный институт стратегических исследований.

Ранее "Страна" изучила декларацию главного украинского разведчика.