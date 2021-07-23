23 июля Владимир Зеленский сменил главного разведчика Украины. Вместо главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка этот пост занял Александр Литвиненко, который возглавлял ранее Национальный институт стратегических исследований.

На сайте Национального института стратегических исследований опубликована декларация Литвиненко, на основе которой можно составить представление о его биографии.

Что в декларации Александр Литвиненко - биография нового главы СВР

Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в Киеве. Он женат, у него есть сын и дочь 2011 рождения.

Имеет степень доктора политических наук, и степень профессора, а также он является залуженным деятелем науки и техники Украины

Александр Литвиненко - Государственный служащий 2 ранга, генерал-майор запаса.

Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, знаком отличия Президента Украины - юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".

В декларации Литвиненко указаны три ведомости об образовании:

В 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания;

В 2009 году - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение";

В 1994 году - Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ (Москва) по специальности "прикладная математика" (люстрационную проверку прошел в 2015 году). Отметим, что криптография - это наука о шифрах.

Он указал, что украинский и русский языки являются для него родными, но он свободно владеет английским.

Где раньше работал новый глава СВР Александр Литвиненко

В декларации, опубликованной на сайте Национального института стратегических исследований перечислены восемь ведомостей о трудовом пути Александра Литвиненко:

08.1994 - 08.1998 - офицер, старший офицер, главный специалист Главного управления правительственной связи СБУ 08.1998 - 05.2005 - старший консультант, заведующий отделом, заместитель директора-заведующий отделом, первый заместитель директора Национального института стратегических исследований 06.2005 - 12.2007 - руководитель Управления, Экспертной комиссии, Департамента государственной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины 12.2007 - 08.2009 - заместитель начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности Украины 08.2009 - 05.2010 - советник директора Института проблем национальной безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины 06.2010 - 03.2014 - заместитель директора Национального института стратегических исследований С 05.04.2014 - 13.08.2019 - заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины С 13.08.2019 - Директор Национального института стратегических исследований

Указывается, что также он по совместительству: ассистент, доцент, профессор Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 1998-2007, 2010-2014.

Биографию Литвиненко прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Очень интересна официальная биография нового директора СВР Александра Литвиненко, который при Зеленском возглавил Нацинститут стратегических исследований, а при Порошенко работал заместителем секретаря СНБО (то есть замом Турчинова).

Но самое забавное - образование Литвиненко. В 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Великобритания. В 2009 году - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение".

Но главное другое: в 1994 году он закончил Институт криптографии, связи и информатики Академии Федеральной службы контрразведки России (!) по специальности «прикладная математика».

То есть теперь он обречён в украинском информпространстве быть "агентом двух разведок".

Многовекторно, однако", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля Владимир Зеленский сменил главного разведчика Украины

Зеленский уволил с должности главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка и назначил на этот пост Александра Литвиненко