Народный депутат от "Слуга народа" Андрей Клочко во время официального визита в американскую столицу - Вашингтон сфотографировался на фоне Капитолия с украинским флагом.

В своем Фейсбуке он опубликовал несколько снимков возле Органа федеральной власти в Вашингтоне. На одном из них видно, что Клочко был в повседневной одежде - футболке, шортах, а обут в шлепанцы. При этом он позировал с флагом Украины в руках.

На другом же снимке Клочко запечатлен в вышиванке, брюках и туфлях. В руках у него также украинский флаг.

Депутат с коллегами приехал в США по приглашению "Американского совета по международному образованию" в рамках програми Open World Ukraine. В частности, во время визита парламентарии ознакомились с процедурами законотворческой деятельности в США и работой Исследовательской службы Конгресса США.

Ранее мы рассказывали, что украинский боксер Андрей вышел в Москве на взвешивание с украинским флагом под песню "Океана Эльзы".

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