Перед увольнением Юлия Мендель заработала почти пoлмиллиoнa гривен за половину текущего года работы пресс-секретарем президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует ее электронная декларация.

С 1 января по 9 июля доход Мендель составил 499 558 гривен.

За это время ее зарплата в Офисе Президента составила 479 433 гривны или 80 тысяч гривен в месяц в среднем.

Гонорар за выданную после увольнения "Клубом семейного досуга" книгу Мендель "Каждый из нас Президент" составил 20 125 гривен.

Остальные сведения в декларации не отличаются от внесенных ранее.

При этом никаких денежных активов Мендель не задекларировала.

Напомним, 9 июля Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юлии Мендель, а вместе с ним и указ о назначении нового пресс-секретаря президента Украины. Им стал телеведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

Однако, после отпуска Юлия Мендель займет должность внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака по связям с иностранными СМИ.