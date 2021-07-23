Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка и назначил на этот пост Александра Литвиненко, который возглавлял ранее Национальный институт стратегических исследований.

Соответствующие указы №№301/2021, 302/2021 и 303/2021 от 23 июля опубликованы на сайте главы Украинского государства.

Уволенный с поста Валерий Кондратюк был назначен главой СВР в июне 2020 года. Кондратюк работал на дипломатических должностях, был военным атташе Украины в США. С марта 2014-го по июль 2015-го он занимал должность начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Потом пошел на повышение и до октября 2016 года работал начальником Главного управления разведки Министерства обороны.

Следующий пост генерал-лейтенанта Кондратюка - это заместитель главы Администрации президента Украины, где он отвечал за направление спецслужб. В сентябре 2019 года он был уволен президентом Владимиром Зеленским, который же и вернул его во власть спустя девять месяцев.

"Страна" изучила декларацию бывшего главного украинского разведчика.

Напомним, ранее суд признал незаконным увольнение Семочко с поста замглавы СВР