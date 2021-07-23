Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что к похищению в Кишиневе киевского экс-судьи Николая Чауса причастны сотрудники украинских спецслужб. Также по его словам, в этом могли быть задействованы государственные учреждения Молдовы.

Об этом сообщает Unimedia.

По словам прокурора, Молдова завершила расследование похищения судьи.

"Могу вам сказать, что были задействованы государственные учреждения. Мы определили людей, которые были причастны к делу Чауса", - заявил Стояногло.

Также он добавил, что к похищению Чауса причастны сотрудники украинских спецслужб.

"Мы идентифицировали людей также из спецструктур в Украине. В основном мы завершили расследование здесь, в Республике Молдова. Мы отправили несколько запросов в Украину и ждем ответов. Наша задача - идентифицировать людей, которые приехали из Украины и проводили соответствующие операции здесь, в Республике Молдова", - сказал он.

По словам Стояногло, украинская сторона отмалчивается уже третий месяц.

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

Как ранее писала "Страна", по словам источников в силовых структурах Молдовы, следственные органы страны установили всех участников похищения судьи Николая Чауса. По предварительным данным, часть из них являются сотрудниками украинской разведки. Также источники сообщали, что генеральная прокуратура республики начала готовить объявление причастных к похищению Чауса в розыск через Интерпол.