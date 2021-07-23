В Кремле заявили, что объем транзита российского газа через Украину после 2024 года, когда истечет текущий контракт, будет зависеть от спроса в Европе.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "Интерфакс".

"Переговоры о транзите, о продолжении транзита на перспективу после 2024 года во многом связаны с процессами декарбонизации в Европе и с процессами европейского спроса. Потребители в Германии являются крупнейшими потребителями газа в Европе и поэтому именно от их спроса во многом будет зависеть объем", - сказал Песков.

Также Дмитрий Песков прокомментировал слова педседателя правления "Газпрома" Алексея Миллера о том, что Россия готова продлить и даже увеличить транзит газа через территорию Украины в случае экономической целесообразности.

"Переговоры (об этом) могут быть только чисто коммерческими, это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности", - сказал Песков.

Напомним, власти Германии, согласно американско-немецкому соглашению по "Северному потоку-2", взяли обязательство назначить своего спецпосланника, который займется вопросом продления соглашения о транзите российского газа через Украину.

В ответ на это в Кремле удивились, что в пунктах соглашения о транзите российского газа РФ не упоминается.