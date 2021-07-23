В Бердянске, Запорожской области, во время непогоды погибли двое человек. Это произошло при обрыве проводов и попадания их на подтопленный участок. Всего на юге Украины подтоплено 134 домохозяйства, 25 приусадебных участков и 10 участков дороги, в с. Нерубайском Одесской области произошло разрушение плотины на водоеме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Наводнение в Запорожской области, Бердянск:

"22 июля в Бердянске в результате интенсивных осадков погибло 2 человека (обрыв электропроводов на подтопленном участке) и произошло подтопление 70 домохозяйств. Подразделениями ГСЧС оказана помощь 32 лицам, из них 10 детей (выведено из подтопленных участков). Откачано около 740 куб. м воды. Работы продолжаются", – говорится в сообщении ГСЧС

Дождь, который прошел в Бердянске, классифицирован согласно ІІІ уровню опасности, (красный). В результате бушевавшей в течение четырех 4 часов стихии выпало 126 мм осадков.

Фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

Фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

Одесская область: Размыв плотины в с.Нерубайское и ливни в Одессе

Вместе с тем, в с. Нерубайском Одесской области, в результате интенсивных осадков возникло разрушения земляной плотины местного ставка, в результате чего произошло подтопление 10 частных домовладений.

В Одессе в результате интенсивных осадков произошло подтопление 48 дворов и 10 участков автодорог. Там обошлось без жертв и пострадавших.

Спасателями и коммунальными службами проводились работы по откачке воды и расчистке ливневой канализации.

Фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Херсонская область: последствия ливней в Геническом районе

22 июля в с. Двойное Генического района в результате интенсивных осадков произошло подтопление 6 жилых домов и 25 приусадебных участков.

Спасатели откачали около 400 м3 воды. Для откачки воды привлечены 4 человека и 2 единицы техники, из них от ГСЧС 2 человека и 1 единица техники.

Фото: ГСЧС Украины в Херсонской области

Донецкая область: подтопление в районе Мариуполя и Доброполья

В ГСЧС Донецкой области сообщают, что в результате сильного ливня 22 июля на территории Донецкой области были подтоплены территории учреждений и частных домовладений.

"Чтобы помочь гражданам сохранить материальные ценности специалисты Службы спасения привлекаются к проведению работ по откачке дождевой воды.

Так, за прошедшие сутки спасателями Мариуполя и Доброполье была осуществлена откачка дождевой воды с территории гостиницы "Чайка" и кафе "Илюс" и частного двора в г. Доброполье.

Всего было откачано 205 куб. м дождевой воды.

Для ликвидации последствий непогоды были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники

"Сообщение от граждан продолжают поступать, поэтому сейчас устанавливается количество адресов, по которым необходима помощь спасателей", - сообщили в ГСЧС Донецкой области

Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

Всего подтопленных районах откачано около 30 тыс. куб. м воды.

Для ликвидации последствий ГСЧС было привлечено 130 человек и 41 единица техники (в том числе 2 плавсредства). Спасательные работы продолжаются после окончания наводнения.

По состоянию на утро 23 июля всего спасателями оказана помощь 98 пострадавшим, в том числе 39 детям и одной роженице.

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