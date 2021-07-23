На фоне погодных изменений, которые на этой неделе накрыли почти всю страну, вчера над Белосарайской косой, в 25 км от Мариуполя, очевидцы зафиксировали мощную бурю над Азовским морем.

"Не дай бог больше такое увидеть... Гриб разлился в сплошную черноту...При всем этом дул восточный ветер, вдруг подул еще и западный ветер, волны задвигались навстречу друг другу, ударились, образуя водяной столб!", - написала в своем Фейсбуке одна из участниц увиденного Анна Ярославцева. Она же и выложила фото

Буря над Азовским морем 22 июля. Фото: Фейсбук Анны Ярославцевой

Вскоре упомянутый "столб" рухнул на берег, затопив пляж. После этого сверкнула молния, которая привела к проблемам с электроэнергией в прилегающем к морю поселке.

Белосарайскую косу накрыла буря. Фото: Фейсбук Анны Ярославцевой

"При всем этом дом затрясло, стеклопакеты задребезжали и я опустила ролеты",- добавляет очевидица.

К слову, это уже не первое "аномальное" природное явление на этой неделе, которое проносится над морем. Вчера в Кирилловке зафиксировали смерч над Азовским морем. Огромная воронка, которая достигла в высоту несколько сотен метров, а затем, от порывов ветра, растянулась на сотни метров по небосводу, уходя в облака. Однако, к счастью, "торнадо" не принес каких-либо разрушений, пройдя стороной людей и строения.

Помимо этого, в самом Мариуполе 22 июля тоже прошел сильный ливень. В городе затопило дороги и тротуары, ряд электроподстанций был обесточен. Некоторые коммунальные автобусы Мариуполя временно изменили маршрут движения из-за скопления воды на дорогах. А водители троллейбусов и трамваев были вынуждены остановить транспортные средства.