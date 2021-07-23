"Не дай бог больше такое увидеть!" Возле Мариуполя прошла масштабная буря, закрывшая собой все небо. Фото
На фоне погодных изменений, которые на этой неделе накрыли почти всю страну, вчера над Белосарайской косой, в 25 км от Мариуполя, очевидцы зафиксировали мощную бурю над Азовским морем.
"Не дай бог больше такое увидеть... Гриб разлился в сплошную черноту...При всем этом дул восточный ветер, вдруг подул еще и западный ветер, волны задвигались навстречу друг другу, ударились, образуя водяной столб!", - написала в своем Фейсбуке одна из участниц увиденного Анна Ярославцева. Она же и выложила фото
Буря над Азовским морем 22 июля. Фото: Фейсбук Анны Ярославцевой
Вскоре упомянутый "столб" рухнул на берег, затопив пляж. После этого сверкнула молния, которая привела к проблемам с электроэнергией в прилегающем к морю поселке.
Белосарайскую косу накрыла буря. Фото: Фейсбук Анны Ярославцевой
"При всем этом дом затрясло, стеклопакеты задребезжали и я опустила ролеты",- добавляет очевидица.
К слову, это уже не первое "аномальное" природное явление на этой неделе, которое проносится над морем. Вчера в Кирилловке зафиксировали смерч над Азовским морем. Огромная воронка, которая достигла в высоту несколько сотен метров, а затем, от порывов ветра, растянулась на сотни метров по небосводу, уходя в облака. Однако, к счастью, "торнадо" не принес каких-либо разрушений, пройдя стороной людей и строения.
Помимо этого, в самом Мариуполе 22 июля тоже прошел сильный ливень. В городе затопило дороги и тротуары, ряд электроподстанций был обесточен. Некоторые коммунальные автобусы Мариуполя временно изменили маршрут движения из-за скопления воды на дорогах. А водители троллейбусов и трамваев были вынуждены остановить транспортные средства.