В западных СМИ сделку США и Германии по "Северному потоку-2" считают "победой Путина" и, соотвественно, поражением Украины, а Байдена и Меркель винят в "зраде".

"Строительство газопровода по дну Балтийского моря из России к побережью Германии потрясает геополитику", - сообщает CNBC.

"Путин выиграл битву за трубопровод "Северный поток-2", - констатирует в колонке в Politico Максимилиан Терхалле из Королевского колледжа Лондона, бывший старший советник Министерства обороны Великобритании.

Парадоксально, что те же либеральные медиа, которые радовались победе Байдена на выборах, нынче поражаются, что даже, дескать, Трамп, которого называли чуть ли не "российским агентом", не давал отмашку на запуск российского газопровода в обход Украины, в отличие от Байдена, который лишь пугает антироссийской риторикой, а на деле действует "мягко".

"В Кремле смеются"

Главу Белого дома критикуют за излишнюю уступчивость, над которой, мол, смеются в России.

"Во внешней политике президента Байдена вырисовывается тревожная закономерность: официальные лица говорят жестко, а затем прибегают к дипломатическим мерам, которые мало что значат. Администрация Байдена благословила завершение проекта, подарив Владимиру Путину крупную стратегическую победу за счет Украины и энергетической независимости Европы", - резюмирует Wall Street Journal в редакционной колонке.

Издание считает, что "сделка с Германией обескураживает своей слабостью".

"В совместном американо-германском заявлении в среду Берлин обещает ввести санкции в будущем, "если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Мы слышим, как смеются над этим в Кремле", - пишет издание.

"Над нелепой сделкой Байдена и Меркель по "Северному потоку-2" Путин лишь посмеется", - вторит Washington Examiner.

Есть попытки "оправдать" Байдена, который не хотел портить отношения США с главным союзником - Германией. При этом "пожертвовав" интересами Украины.

"Администрация Байдена стояла перед дилеммой: помириться с Берлином или остановить почти готовый проект", - защищает Байдена Washington Post.

"США какое-то время выступали против трубопровода, потому что он угрожает энергетической безопасности Украины и предоставляет России значительные геополитические рычаги воздействия. Но президент Байден отдает приоритет союзу Вашингтона с Берлином", - вторит Week.

"Примирение с Россией и помощь в битве с Китаем"

Мотивы Байдена, на самом деле, весьма прагматичны.

"Соединенным Штатам вряд ли удалось бы предотвратить завершение строительства газопровода. А для альянса с демократическими странами Байдену нужна Германия как союзник, а не как строптивый попутчик, а тем более не как противник. Ради этого Байден готов смириться с тем, что этим соглашением он вызовет на себя яростную критику в парламенте", - анализирует Süddeutsche Zeitung.

Глобальная цель США - добиться солидарности Европы, в частности, Германии, в противостоянии с Китаем, полагает польский политолог политолог Пшемыслав Журавский в комментарии wPolityce. С Москвой же Вашингтон хочет примирения, чтобы не тратить на нее ресурсы, необходимые на противостояние с Пекином.

"Ни одной из этих целей американцы достичь не смогут", - прогнозирует эксперт. По его мнению, США игнорируют интересы союзников в Восточной Европе.

При этом в компенсации Украине мало кто верит.

"США и Германия говорят, что они попросят Россию продолжать платить Украине. Они шутят?" - пишет Wall Street Journal.

"Учитывая географическое положение Украины, она неизбежно останется в сложной ситуации", - полагает Politico.

"Проект, на который бывший президент Дональд Трамп и Конгресс наложили санкции, а президент Джо Байден, наоборот, одобрил, подорвет экономику Украины и энергетическую безопасность Европы", - считает Washington Examiner.

"Украина обречена"

Для Украины, по мнению части западных СМИ, "Северный поток-2" - чуть ли не "приговор".

"Вполне вероятно, что Украина, находящаяся в состоянии войны с 2014 года и лишенная из-за трубопровода даже минимального контроля, который она когда-то имела над Россией, теперь обречена. Соседние с Россией более мелкие члены НАТО также дрожат", - пишет Politico.

И, как делают выводы многие СМИ, изменить ситуацию не помогут ни протесты части Конгресса с требованиями отмены сделки, ни недовольство Киева с призывами к формальным переговорам с Брюсселем и Берлином, исходя из условий соглашения об ассоциации с ЕС.

Единственным "утешением" для противником газопровода является то, что, как пишет Süddeutsche Zeitung, "в крайнем случае" его все же можно будет перекрыть.

Бывший посол США в Украине и сотрудник Атлантического Совета Джон Хербст в авторской колонке в Hill назвал сделку "уступкой Берлину, поощрение Москвы и давлением на Киев". Хербст считает "ошибкой" согласие Байдена на "Северный поток-2" и призвал Конгресс отменить это решение (вероятность чего эксперты считают минимальной).

"Администрация Байдена решила оказать Берлину услугу и вручить Москве геополитическое оружие, отказавшись от санкций против "Севрного потока-2", - пишет Хербст в Hill.

Администрация Байдена, по его мнению, хочет, чтобы это решение было принято без шума, при минимальном обсуждении. А Украине пытаются "закрыть рот".

"Поскольку ей не удалось убедить Германию поступить правильно, сейчас она пытается подтолкнуть Украину, основную жертву "Северного потока-2", и саму замолчать, и оппозицию свою заткнуть. Это задание советника Госдепартамента Дерека Чолле, прибывшего в Киев 20 июля", - раскрывает экс-посол подробности того, как именно, по его информации, будут принуждать Украину на согласие с условиями германо-американской сделки.

"Заставить Зеленского молчать"

Отложенную на конец лета встречу с Зеленским связывает именно с газовой сделкой США с Германий, а именно с попытками его не поднимать этот вопрос в обмен на рандеву с Байденом. И даже сравнивает нынешнего хозяина Белого дома с Трампом, который тоже пытался обменять приглашение Зе в Вашингтон на расследование по Байдену.

"Перед встречей с Путиным в Женеве Байден звонил президенту Украины Зеленскому, чтобы пригласить его в Вашингтон примерно в июле. Месяц почти закончился, а дату так и не назначили. Напрашивается вопрос: не ставит ли Белый дом, как в свое время Трамп, визит Зеленского в Вашингтон в зависимость от молчания Украины? Молчания на тему "Северного потока-2", который является плохой сделкой?" - пишет Хербст.

По его мнению, "Северный поток-2" только укрепит связи между Кремлем и немецким деловым сообществом, которое и "дальше будет выступать на стороне провокационной внешней политики Москвы".

"Почему США должны способствовать "плохой сделке", которая выглядит как углеводородный аналог Будапештского меморандума 1994 года, в котором США предоставили Украине бесполезные гарантии безопасности в обмен на то, что Киев отправит своё немалое ядерное вооружение в Россию?" - риторически вопрошает автор статьи в Hill.

"Время и рычаги - на стороне Путина"

В итоге, считают иноСМИ, НАТО оказалось под ударом, а Европа - на грани раскола.

"Российского президента наверняка воодушевило постоянное игнорирование Германией резкой критики трубопровода со стороны Польши и стран Балтии - не говоря уже о недавнем указании Байдена на то, что Россия представляет собой меньшую угрозу безопасности для США, чем Китай. Победа Путина в "Северном потоке - 2" нанесла удар по сдерживанию со стороны НАТО", - заключает Politico.

"Политика Берлина в отношении трубопроводов с Россией является обвинением в адрес внешней политики Германии и разделила Запад. Теперь Германия должна вернуть доверие - и поддержать Украину", - пишет в колонке на Deutsche Welle обозреватель Франк Хофманн.

Автор винит канцлера Германии, которая убеждала, что это чисто экономический проект, в ответственности за "ущерб, нанесенный внешней политике страны". И призывает Меркель пересмотреть сделку.

"Разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2" может быть только при наличии недвусмысленного контракта, который гарантирует, что Россия не сможет финансово высушить Украину как страну-транзитера газа, что выходит за рамки нынешнего российско-украинского соглашения, срок действия которого истекает после 2024 года", - пишет Хофманн.

Впрочем, есть большие сомнения, что сделку пересмотрят в интересах Украины.

"Это попахивает умиротворением, учитывая неизменное почтение правительства Германии к Путину и просительскую политику к Москве администрации Байдена (по крайней мере, до сих пор). Если сделка не повлечет за собой немедленных и неукоснительных санкций за любую российскую агрессию, Германия завязнет в бездействии. Дальше - хуже. На своей пресс-конференции с Байденом в прошлый четверг Меркель намекнула, что любая сделка по поддержке Украины после "Северного потока-2" будет ограничена серединой 2020-х годов. Таким образом, похоже, что время и политические рычаги на стороне Путина", - подытоживает Washington Examiner.