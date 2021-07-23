Министр юстиции Денис Малюська заявил, что готов уйти в отставку, но на данный момент пока не собирается этого делать. При этом он заявил, что есть три человека, при желании хотя бы одного из которых, он тут же уйдет с занимаемой должности.

Об этом Малюська рассказал в эфире "Украина 24".

"Я за кресло не держусь. При решении парламента я уйду в отставку. Но есть еще три человека, слов которых достаточно, чтобы я написал заявление и уже собирал вещи. Это президент Украины (Владимир Зеленский - Ред.), премьер-министр (Денис Шмыгаль - Ред.) и жена моя (Людмила - Ред.) Я пока что чувствую в себе силы еще немного поработать, но как только будет желание любого их названных лиц, я сразу же на море на наделю, а потом работать в другом месте. Я готов, безусловно, (уйти в отставку - Ред.) но еще поработаем", - сказал он.

Напомним, Малюська стал министром юстиции в августе 2019 года. Он сменил на этом посту Павла Петренко. В Раду прошел под № 21 в списке партии "Слуга народа". Работал зампредседателя правления BRDO сектора Группы Всемирного банка - грантовая организация, занимающаяся разработкой реформ. Подробнее о том, чем занимался раньше Денис Малюська рассказывала "Страна".

Между тем, двумя днями ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что депутатский корпус Верховной Рады имеет ряд претензий и вопросов к работе Дениса Малюськи и еще двух министров, добавив, что в сентябре Камин проведет кадровые изменения.

Также мы рассказывали, что в прошлом месяце заместитель Малюськи по вопросам госрегистрации написала заявление об увольнении.