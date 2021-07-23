Во время Киевской стратегической оборонительной операции в 1941 году в окружении немцев оказались более 450 тысяч советских солдат и офицеров, прорваться смогли только 20 тысяч из них.

Документы о Киевской оборонительной операции во время Второй мировой войны рассекретило Минобороны РФ, они опубликованы на сайте ведомства в разделе "Киевская оборонительная: бессмертный подвиг на берегах Днепра".

Среди документов - донесения, доклады, статьи, учетные карточки потерь, наградные листы и доклады.

"Киевская стратегическая оборонительная операция 1941 года стала первой оборонительной операцией Красной Армии и одной из самых драматических и героических битв в истории Великой Отечественной войны. Путем неимоверного героизма и самопожертвования войскам Красной Армии и простым жителям Киева удалось на два месяца задержать обладавшего более чем двукратным численным превосходством противника и сыграть важную роль в срыве гитлеровского плана "молниеносной войны", - сообщили в Минобороны РФ.

Опубликованные документы свидетельствуют о том, что в общей сложности свыше 200 тысяч жителей Киева добровольно вступили в Красную Армию, еще свыше 160 тысяч ежедневно работали на строительстве оборонительных рубежей.

"Ввиду упорного сопротивления советских войск и невозможности захватить город немецкое командование повернуло 1-ю танковую группу на юго-восток в обход Киева, которая, захватив плацдарм на левом берегу Днепра в районе Кременчуга, 12 сентября 1941 года двинулась на север в обход войск Юго-Западного фронта", - рассказали в ведомстве.

При этом навстречу советским воинам с севера двигалась 2-я танковая группа, которую гитлеровцы сняли с главного – московского – направления. 15 сентября в районе села Лохвицы немецко-фашистские войска "сомкнули танковые клещи".

Согласно материалам, во время оборонительной операции в окружении немцев оказались 452,7 тысяч солдат и офицеров, а прорваться смогли только 20 тысяч. Вермахт потерял более 100 тысяч солдат и офицеров, 17 его дивизий оказались скованными активными действиями Красной Армии.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее ФСБ опубликовала документы о преступлениях гитлеровцев в Крыму.

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