Согласно рекомендациям Евросоюза, Франция и Швеция открыли границы для украинских туристов.

Об этом сообщает Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Теперь официально: безвиз с Францией снова действует! Французское правительство открыло въезд для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС", - написал Кулеба.

На сайте МИД говорится, что Украина внесена в перечень стран так называемой "зеленой" зоны, въезд осуществляется на следующих условиях:

нет ограничений, если проведена вакцинация от Covid препаратами Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson. При этом вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента вакцинации препаратом Janssen и 7 дней с момента второй дозы в случае вакцинации другими вакцинами - Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield. Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию и заполнить заявление об отсутствии симптомов Covid-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевших Covid-19.

если гражданин Украины не прошел вакцинацию, он может въехать во Францию ​​при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, или теста на антитела, сделанного не ранее, чем за 24 часа до въезда

Условия въезда применяются как к взрослым, так и к детям (старше 12 лет).

Швеция также открывается для туристов из Украины, однако их будут пускать со следующей недели.

"Правительство постановило, что жители Украины будут освобождены от запрета на въезд… Эти поправки применяются с 26 июля 2021 года", - говорится в сообщении правительства Швеции..

На сайте МИД Украины указывают, что восстанавливается режим въезда в Швецию для граждан Украины (владельцев биометрических паспортов) для осуществления необязательных, в частности туристических путешествий.

Остается в силе требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на Covid-19 или наличии сертификата о вакцинации. На сегодня Швеция признает сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС, Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикане.

Ранее мы писали о том, что Словакия и Молдова изменяют порядок въезда для граждан Украины. В Словакию привитых от коронавируса украинцев будут пускать без ограничений, остальным нужно будет пройти самоизоляцию. В Молдове усиливают меры по профилактике и противодействию распространению Covid-19 при пересечении границы гражданами на въезд в страну.

Также мы писали о том, какие страны ЕС на самом деле внесли Украину в белый ковид-список и что нужно для въезда.