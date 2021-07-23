Министерство иностранных дел Украины выразило протест после решения ЦИК Российской федерации, которое позволило жителям неподконтрольного Донбасса голосовать в режиме онлайн на выборах в Госдуму России,

Текст официального заявления опубликован на сайте МИД Украины

"Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечения к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов", - говорится в тексте заявления.

МИД заявляет, что российская сторона пренебрегает усилиями, предпринимаемые в рамках Нормандского формата и называет действия РФ "особенно циничными" ввиду обострения в зоне конфликта.

"Последние действия РФ являются особенно циничными ввиду деградации ситуации безопасности в зоне конфликта, вызванной регулярными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил, а также дальнейшим ухудшением гуманитарного и социально-экономического положения на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в заявлении.

В связи с этим украинские дипломаты призвали международное сообщество осудить действия российской стороны, не признавать выборов в Госдуму на территориях подконтрольных "ЛДНР" и усилить давление на Россию.

Украина также требует от Российской Федерации "отменить все неправомерные решения, касающиеся временно оккупированных территорий, и прекратить употреблять шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины к политическому и социально-правовому пространству РФ".

Напомним, за 4 года число ставших россиянами граждан Украины, по данным российской стороны, приблизилось к миллиону

Как ранее сообщалось, жители неподконтрольного Донбасса с российскими паспортами проголосуют на выборах в Госдуму РФ онлайн

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как "ЛДНР" будут голосовать на выборах в Госдуму.

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