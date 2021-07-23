Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны хотят раскачать накануне выборов в Госдуму внутриполитическую ситуацию в России и создать вокруг нее "пояс нестабильности".

Об этом со ссылкой на Лаврова сообщает "РИА Новости".

Такие попытки, по словам российского министра, предпринимаются за счет близких соседей и партнеров России – в том числе Беларуси и Молдовы.

"Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор "либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией", хотят осваивать самым разным образом, и военным, и экономическим, территории вокруг нашей страны и окружить нас "санитарным кордоном", да еще извлекать какую-то выгоду из того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран", - сказал Лавров.

Лавров также заявил, что "эта линия Запада самым ярким образом проявилась в Украине", попытки обкатать методики "цветных революций" в последние месяцы предпринимались в Беларуси, а сейчас США и страны ЕС развернули геополитическую борьбу за Молдову.

Напомним, также глава МИД РФ Лавров заявил, что в Украине власти выжигают информационное поле и искореняют русский язык.

Кроме того, мы писали о том, что Сергей Лавров предостерегал США от диалога с позиции силы.