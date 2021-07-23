Шестеро возможных участников заговора по убийству президента Гаити Жовенеля Моиза проходили подготовку по американским военным программам, пока служили в колумбийской армии.

Об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

"Госдеп и минобороны определили шестерых из возможных участников заговора, которые в прошлом проходили подготовку по американским военным программам, когда служили в колумбийских вооруженных силах", - заявил Прайс на брифинге.

По его словам, госдеп и минобороны продолжают проверять записи, чтобы определить проходили ли лица, которых гаитянское правительство считает участниками заговора, какую-либо финансируемую США военную или полицейскую подготовку.

Как выяснилось позже, директор колумбийской полиции раскрыл новые детали убийства президента Гаити: приказ убить Моиза отдал наемникам сотрудничавший с разведкой чиновник гаитянского минюста Жозеф Феликс Бадио.

По данным колумбийской полиции, убийство было спланировано в Майами сотрудниками охранной компании CTU Security Servis совместно с Джеймсом Солажем, Тони Интриаго и Эммануэлем Саноном (последний уже задержан).

Изначально операция планировалась как арест, но за 3 дня до ее начала Бадио отдал набиравшим наемников отставным колумбийским военным приказ об убийстве, заявила полиция.

Напомним, Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами.

Также 15 июля силовики сообщили об аресте еще двух человек, принимавших участие в нападении на резиденцию главы государства. Таким образом число задержанных по подозрению в убийстве главы государства выросло до 23 человек.