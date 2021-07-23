На Прикарпатье в медицинские учреждения госпитализировали 18 человек, среди которых 16 детей. Они проживали в комплексе "Тайны Карпат" в селе Яблуница, где развернут спортивный лагерь.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Пострадавшие госпитализированы в медучреждения с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит". У них зафиксирована общая слабость, температура тела 37-37,6 градусов, тошнота, боли в животе.

"По состоянию на 8:00 23 июля 2021 года всего госпитализировано 18 человек, из них 16 детей до 16 лет. Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

В целом в комплекс "Тайны Карпат" прибыли 215 детей в возрасте от 6 и до 16 лет, а также взрослые - 22 родителей и 11 тренеров из Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.

Госпродпотребслужба выехала на территорию заведения и в ходе проверки нашла 62 нарушения.

В частности, отель "тайны Карпат" не входит в областную сеть учреждений отдыха и оздоровления детей. Кроме того, при заезде от детей не требовали медицинские справки.

"Однако, в значительной степени есть вина и организаторов детского отдыха, которые не проверили, в каких условиях будут отдыхать дети", - отмечают в ведомстве.

Также полицейские Прикарпатья начали уголовное производство из-за недомогания людей.

Правоохранители начали уголовное производство и устанавливают причины и обстоятельства госпитализации людей, поступивших в медучреждение из лагеря.

Ранее мы уже писали о том, что в оздоровительном учреждении "Делюкс" в Ивано-Франковской области произошло массовое отравление детей. Пострадали 5 человек.

Позже на Прикарпатье число пострадавших в результате массового отравления детей в летнем лагере увеличилось с пяти до семи.