В пятницу, 23 июля, в китайской провинции Хэнань городской округ Синьсян, на который обрушились мощные ливни, снова пострадал от наводнений. При этом синоптики предупреждают о приближении тайфуна.

Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает "Интерфакс".

В настоящий момент из-за непогоды эвакуированы около девяти тысяч человек. Еще осталось переместить около 19 тысяч жителей.

По данным западных СМИ, затоплены обширные участки сельскохозяйственных угодий. На реке Вэйхэ прорвало дамбы, из-за этого Синьсян остался без транспортного сообщения.

Больше всего от наводнений пострадал город Чжэнчжоу, там спасатели продолжают откачивать воду из тоннелей метро.

Ожидается, что ситуация ухудшится из-за тайфуна "Ин Фа". В Национальном метеорологическом центре КНР заявили, что тайфун может обрушиться на побережье в воскресенье, 25 июля. Из-за этого могут пострадать районы, в которых проживают десятки миллионов человек.

"После удара "Ин Фа" может продолжать движение по востоку Китая, что вызовет длинный период чрезвычайно сильных ливней", - цитируют СМИ синоптиков.

В метеорологическом центре призвали жителей подготовиться к опасным погодным явлениям.

В Чжэнчжоу в течение суток выпало в среднем 457,5 мм осадков, что стало максимальным количеством с момента начала ведения метеорологического учета.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе бушевал ливень. В результате непогоды повалило десятки деревьев, подтопило дома и улицы, а поселок Котовского и Пересыпь были отрезаны от города.

Также рассказывали, что в результате урагана на Донбассе погибли два человека и одиннадцать получили травмы.