Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Украине власти выжигают информационное поле и искореняют русский язык.

Об этом он заявил в ходе вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", трансляция ведется в Youtube.

Также глава МИД РФ добавил, что Запад закрывает глаза на то, что происходит с правами человека в Украине.

"То, что делается в Украине особенно, где просто выжигают информационное поле, закрывают ведущие телеканалы, запрещают сотнями литературу из РФ на русском языке, и многое другое, вообще искореняют русский язык из жизни. Мы не запрещаем иностранным агентам работать. Просто обозначь себя как иностранный агент, т.к. если работаешь в России, выполняй наши законы. Запад полностью закрывает глаза на своих подопечных, Балтику, Украину. И это стыдно для стран, которые представляют великую европейскую цивилизацию, основанную на принципах уважения, в том числе и тех самых прав человека", - сказал Лавров.

Напомним, ранее Лавров упрекнул Зеленского в игнорировании проблем с русским языком. Глава МИД РФ допустил, что президент Украины "живет в каком-то закрытом мире" и поэтому утверждает, что проблем с русским языком и функционированием Украинской православной церкви на территории Украины не существует.

Также мы рассказывали, что в Украине в силу вступили новые нормы закона об украинизации, которая предусматривает обязательное дублирование фильмов на украинский язык, при этом запрещая трансляцию на русском. Кроме того издатели обязаны будут минимум 50% книг публиковать на украинском языке.