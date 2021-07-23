На просторах украинского интернета снова произошел скандал. Девочка-подросток сожгла футболку, как она утверждает, своего бывшего парня и опубликовала ролик в соцсетях. Однако оказалось, что на ней изображен герб Украины, что вызвало волну резкой критики в адрес девушки. В итоге ей пришлось публично извиняться.

Видео с поджогом футболки девушка с ником s_0f_ff.a опубликовала в Instagram, после этого его перепостил националистический паблик и на девушку началась травля.

На кадрах видео запечатлено, как одна девушка держит черную футболку с гербом Украины, а вторая поджигает ее спичками.

Позже в сети опубликовали запись сообщения, в нем девушка, которую зовут София, объясняет мотивы своего поступка. Они оказались не политическими, а любовными.

"Ты не понимаешь, что мне по@уй на этот герб?! Это была футболка моего бывшего, мне больно на нее смотреть. Мне реально больно на нее смотреть. Ну и что, что там герб? Ну герб - и герб", - заявила София.

Впрочем, в итоге девушка все равно была вынуждена записать ролик с извинениями.

"Я прошу прощения за то, что сожгла футболку. Я понимаю, что была не права, но вы начали на меня наезжать, из-за чего я начала вас всех посылать. Я искренне прошу прощения", - сказала девушка.

Напомним, "Страна" писала о том, как киевский блогер сжег паспорт и попрощался с Украиной, а потом извинился.

Также мы сообщали, что харьковская студентка пожаловалась, что ей приходится писать на украинском языке, и ее атаковали националисты.