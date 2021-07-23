Cпикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что формулу Штайнмайера уже можно считать имплементированной в законодательство Украины. Он также высказал мысль, что Россия неправильно понимает ее суть.

Об этом Арестович заявил в интервью PavlovskyNews.

"Спикер ТКГ отмечает, что формулу Штайнмайера уже можно назвать имплементированной в украинское законодательство. Так, в трактовке нашей страны закон об особом статусе Донбасса является децентрализацией, которая уже проведена, и созданием особой экономической зоны, что сейчас активно обсуждается", - передает детали беседы PavlovskyNews.

Арестович объясняет позицию Берлина по вопросу имплементации формулы, договоренностями с Россией по Северному потоку-2.

"Однако сама формула не является такой страшной для нашей страны, как о ней говорят. Речь идет об интерпретации", - говорит он.

Как писала "Страна", ранее Берлин потребовал от Киева прописать "формулу Штайнмайера" в законодательстве

Напомним, недавно в Евросоюзе потребовали, чтобы Россия полностью взяла на себя ответственность за выполнение минских договоренностей по Донбассу.

Также мы писали, что глава МИД РФ Лавров предупредил Францию и Германию о неприемлемости пересмотра минских соглашений.

Ранее "Страна" приводила полный текст минских соглашений. Также мы рассказывали, что подразумевает под собой "формула Штайнмайера", согласно которой, выборы на неподконтрольной на данный момент Киеву территории Донбасса должны пройти до передачи Украине контроля над границей.