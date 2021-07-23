Лидер Христианско-демократического союза Германии (ХДС), кандидат в канцлеры Германии, Армин Лашет прокомментировал сделку между Вашингтоном и Берлином по российскому газопроводу "Северный поток - 2". Политик заявил, что одобряет ее.

Цитирует Армина Лашета "Deutsche Welle".

По его словам, договоренность по газопроводу фиксирует три решающих элемента.

"Во-первых, "Северный поток-2" является экономическим проектом нескольких европейских компаний, созданным для поддержки нашего энергоснабжения.

Во-вторых, предусмотрены санкции против России в случае, если газопровод будет использоваться в политических целях.

В-третьих, Германия признает свою ответственность перед Украиной", - заявил Лашет.

Напомним, Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по "Северному потоку-2". Согласно ему, сделка предусматривает создание специального фонда для развития энергонезависимости Украины а также продление транзита российского газа через территорию страны до 10 лет. Ранее "Страна" публиковала полный текст этого документа.

В свою очередь Берлин поприветствовал сделку с Вашингтоном, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделка с США по "Северному потоку-2" может быть "хорошей для Украины", в Польше признали Россию победителем, а ФРГ обвинили в предательстве.

Между тем, в Офисе президента считают, что текст соглашения между Германией и США по "Северному потоку-2" можно оценить как рамочный, а в Кабмине раскритиковали сделку.