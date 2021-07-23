На днях спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина может совершить геополитический разворот со стороны Запада в сторону Востока для усиления отношений с такими странами как Китай.

Правда потом он сказал, что его не так поняли. Но мы решили все-таки спросить у киевлян, а как они в принципе относятся к тому, что Украина может совершить такой разворот от отношений с западными странами в пользу Китая.

Мнения народа разделились. Одни выступили против смены европейского вектора, другие поддержали разворот на Китай, третьи считают, что дружить нужно со всеми.

"Надо навести порядок у себя и дружить со всеми"

"Я считаю, у нас в стране нужно навести порядок и развивать отношения между людьми, поднимать нашу культуру и все остальное внутри страны. А потом думать, на какое геополитическое пространство выходить. Пока мы у себя не наведем порядок, нечего куда-то ходить", - сказал участник опроса.

Еще одна женщина не выбрала Китай или ЕС. Говорит, что нужно держать курс на Россию.

"Потому что все остальные [страны] Украину уже и так ободрали как липку. И будут дальше обдирать все, что осталось", - сказала киевлянка.

"С западными странами надо тоже общаться, потому что они более развитые. Надо же как-то ориентироваться, читать. Смотреть что там, и что там. Европа - это Европа, а Китай - это Китай. Посмотрите на Украину. Это забытая страшная страна. Поэтому уже куда возьмут. Вы же посмотрите на этот ужас", - поделилась своим мнением женщина.

На вопрос о том, что делать если не получается установить отношения с западными странами, встречные отвечали нам, что "нужно, чтобы получалось" и "надо дружить со всеми".

"Если хочется, то все можно. Нужно дружить со всеми. Мы же православные", - говорит участница опроса.

С ней солидарен молодой человек: "Надо развивать отношения и с Западом, и с Востоком. Полностью разворачивать вектор не нужно. Частично. Вот как Швейцария. Она вокруг со всеми дружит. Так и Украине нужно. Китай - одна из самых больших экономик в мире. Игнорировать ее точно не нужно. Развивать нужно отношения, в первую очередь, с теми, с кем граничим. Но и с Китаем так же. Но Китай далеко... ", - занял неоднозначную позицию киевлянин.

Еще один участник опроса уверен, что договориться можно со всеми.

"Во-первых, сейчас такое время, что со всеми нужно развивать отношения. И с Западом, и с Востоком. И там - плюсы, и там - плюсы. Но есть и свои минусы. Совершенно другой менталитет и восточная философия. Вопрос, смогут ли договориться. Но, в принципе, в долгосрочной перспективе, с китайцами можно договориться. Все мы люди. Можно найти какие-то точки соприкосновения. Свой подход к каждому должен быть", - ответил мужчина.

"Полностью менять вектор, наверное, не надо. Но сотрудничать с Китаем нужно. Потому что экономически они могут нам помочь. А мы можем какими-то - технологиями. И вот в этом направление я вижу. Политически я не вижу смыла. Потому что у них политика уже сформирована тысячелетиями. Просто коммунистический строй я не хочу вернуть обратно в нашу страну. Поэтому я согласен, что и там и там должен быть какой-то конструктив, но нельзя чтобы кто-то нам диктовал "Вот вы с нами, а там - нельзя". Вот это один из аспектов, которые я вижу", - сказал киевлянин.

По его мнению, если с экономической точки зрения Украине будет невыгоден Запад, то надо будет искать предложения других стран: "Не обязательно это может быть Восток. Это могут быть и американские материки даже. Все будет зависеть от того, насколько это реально поможет нашему народу и государству".

Есть люди, которые не видят никакой стратегии, которой бы придерживалась Украина. "Сначала нужно определиться с тем, что мы планируем внутри страны. Как идти. А потом думать о том, туда нам прыгать или туда", - поделился киевлянин.

Еще один собеседник сказал, что Украина стала разменной монетой между Востоком и Западом.

"Экономические вопросы нужно решать со всеми странами. Но вообще-то нужно дружить и с Западом, и с Востоком. И в том числе и Китаем. Наши депутаты сейчас говорят о том, что хотят так, чтобы мы приняли у них некоторые хорошие моменты, как в Китае. Я считаю, что нужно менять вектор", - говорит киевлянин. Он уверен, что договориться с Западом не выходит потому, что "кроме нас мы никому не нужны".

"Я из Закарпатья. Я венгр по национальности. И у меня нет вопросов никаких по языковым вопросам (тут мужчина перешел на украинский язык). У нас 103 национальности, мы не ощущаем, что кто-то давит. Но кроме нас мы никому не нужны. Мы между Востоком и Западом получаемся как разменная монета. А надо надеяться на самих себя. Экономику поднимать. Работу дать людям. Старших людей уважать...", - убежден украинец.

"Хотелось бы быть сильным государством. У нас столько ресурсов. Человеческих, в том числе. Давайте сначала вектор направим внутрь себя, а потом во все стороны, куда нам будет выгодно. Давайте будем страной. Нужно взаимодействовать на выгодных для нас условиях.

Зачем нам метаться. Посмотрите на карту, какая страна огромная. Зачем нам куда-то двигаться, уходить? Нам нужно здесь оставаться, инвентаризацию провести, чем мы еще владеем - и культивировать.

Слово "культура" люди не понимают. Это не хорошо себя вести. Культура - это капитализация. Это приумножение благ. Передача лучшего следующим поколениям. Воспитать бы еще эти поколения", - расширенно ответил на наш вопрос мужчина.

Еще одна участница опроса также считает, что нужно продолжать договариваться с Западом, но при этом расти самим и поднимать экономику. Приоритет на Китай она не ставит.

"По-моему, очевидно, что мы западная цивилизация, но взаимодействия с восточной и понимания ее, конечно требуется. Нельзя не понимать тех, кто тоже существует на этой земле. Когда будет всеобщее понимание, тога будет мир на земле", - сказала киевлянка.

По ее мнению, Украине выгоднее западные технологии. И нужно подстраиваться под западную экономику.

"Но желательно стать как Киевская Русь, будем говорить. Тогда Запад к нам будет лояльнее относиться. Пока он плохо относится... Как только мы станем сильными, все тут же начнут дружить" , - говорит женщина.

"Поддерживать деловые отношения со всеми в пользу Украины. Со всеми всегда можно договориться, значит, плохо договариваются. Я за нейтральность и дружбу со всеми странами только в интересах Украины", - звучит еще одно обобщенное мнение.

"Я против Китая. Это такая нация, которая под себя все гребет. С ними надо очень аккуратно. Как и с Индией, я считаю. Не надо ни с кем договариваться. Нужно жить самостоятельно, не зависеть ни от кого, просто самостоятельно думать во всем. И всего лишь. Надо договариваться так, чтоб во благо нам было. Так, как Китай делает. Они экономику строят именно во благо себе, а не договариваются с кем-то. Вот они и процветают. Нет рядом такого соседа, который будет радоваться за вас", - поделилась своим мнением украинка.

"Держаться курса на Европу"

Другая часть киевлян ориентируется на европейский курс, но также выступает за поддержку отношений с Китаем.

"Уже у нас есть курс на Европу. Я думаю, надо с этого пути не сворачивать. Да и все. Это мое мнение. Но поддерживать отношения [с Китаем] стоит", - сказал житель столицы.

Для киевлянки, ориентированной на Запад, наш вопрос показался сложным.

"Такой вопрос сложный. Как же мне ответить красиво? Я просто скажу: надо развиваться по любому, мы должны со всеми дружить. Лучше развивать отношения с западными странами. Они ближе к сердцу. У меня друзья есть и родственники. Оно мне ближе к душе", - сказала она и добавила, что Украина должна дружить со всеми и развивать то, что важно для нее.

"Не склоняюсь к Китаю. Доверия нет Китаю", - затрудняется ответить женщина. Ее супруг иронизирует, мол из-за того, что "дорогие китайские сумочки". И предлагает развивать отношения с Голландией или Германией, то есть все-таки с западными странами.

Далее мы встретили пенсионера, который считает, что с Западом не получается договориться из-за правительства. А придет другое - то все быстро получится, уверяет он.

"Надо идти в Европу и НАТО, как написали в Конституции. Вот это в таком направлении надо действовать. В восточных странах очень хитрые люди. А в Европе я так думаю, что нет. А в Азии там, извиняюсь, ребята... Если вернуть Петра Алексеевича тоже может процесс возобновится. А Владимир Александрович такой человек как Виктор Федорович. И туда, и сюда", - сказал он.

С ним соглашается киевлянка. Она считает, что с Китаем не нужно ничего развивать. "В Европе наше будущее. Китай - это не наш стиль, не наш режим, не наши ценности".

Она считает, что нормально быть в Европе и сотрудничать с Китаем в плане экономики. А чтобы договориться с Западом, нужно иметь дипломатические подходы и профессионализм, а не "просто рубить сплеча и всех обвинять", говорит она.

Придерживается интеграции на Европу еще одна участница опроса. Она говорит, что нужно продолжать искать с Европой какой-то консенсус:

"Многие Скандинавские страны сейчас интегрированы на нас. Почему нет? Я думаю, что нужно больше ориентироваться на Запад. На тех, кто сильнее".

Еще один участник опроса также считает, что западное направление более правильное.

"Китай далеко. Думаю, западное направление самое правильное. Надо договариваться. Нам же больше нужно, чем Западу. Дружить нужно и с Китаем, у нас много товаров оттуда. Это не значит, что с ними нужно оборвать все отношения. Я думаю, что у нас нет в приоритете Китая. Эта держава тоже с имперскими амбициями. Но мы находимся в Европейском содружестве и должны оставаться там...".

"За" отношения с Китаем

Также есть часть киевлян, которые воспринимают курс на Восток позитивно.

"Потому что Китай - одна из первых стран-лидеров экономики. И они субсидируют все страны без всяких условий, как это делает США и Европа. Ей не важно авторитарная система или демократическая. У них чисто практический интерес: вот вам деньги, мы вам строим, вы нам платите проценты", - объяснил свое мнение мужчина.

По его словам, украинцы для стран Европы и Америки - просто дикари, воровская страна, нищеброды и коррупционная страна: "Мы им не нужны еще с незапамятных времен. Почитайте историю - все будет понятно. И про Богдана Хмельницкого и т.д. и т.п".

"Запад к нам никогда не поворачивался во-первых. Чтобы нам к ним идти, нужно, чтобы Запад к нам хотя бы лицом смотрел, а не попой", - добавил наш собеседник.

Его поддерживает коллега. Говорит, что не против разворота к Китаю. Тем более, что ему нравится китайская кухня.

"Отвернемся от Запада, повернемся к Китаю", - категоричен мужчина.

"В принципе можно. На Западе нам вообще делать нечего. Там нас используют по полной программе. И как отработанный [материал] выбрасывают. А надо идти на Восток. Вектор надо давно менять. А власть эту - гнать в три шеи", - придерживается курса на Казахстан, Китай и Россию еще один участник опроса.

По его словам, нужно восстанавливать те связи, которые были еще в союзном государстве.

"Взяли все поуничтожали, все разрушили. А в конце получили полный раздрай", - добавляет пенсионер. Он уверен, что с Западом ничего не получится по той причине, что он только использует ресурсы Украины.

"Я за восточный приоритет- Китай, Россия. Это ближе для народа. Потому что Запад, который предлагает свои услуги. Это все корыстные услуги. Нас разувают, раздевают, порабощают. Об этом не говорят, мое мнение такое. А для Китая, для России мы слишком маленькие, чтобы еще нас порабощать. То есть все эти игры... Чисто с экономической точки зрения рассуждаю. Думаю, возродится Украина только благодаря Востоку", - уверен пожилой мужчина.

"Китай - это мировой лидер. Это поддержка экономическая и политическая. Только идиот не видит, что Запад нас не поддерживает. Мы тут танцы с бубнами для запада танцуем. Сколько эти танцы еще будут продолжаться? Надо уже как-то прекращать, делать выводы и двигаться в другую сторону, наверное", - говорят в Киеве.

По мнению другого киевлянина, практика ЕС негативно уничтожающая. Она показывает результаты разорения (Греция, Югославия), конфликты, обнищание экономик. Он уверен в правильном векторе на Китай:

"Китай - один из крупнейших экономических игроков. Стабильная экономика. Постоянно развивающаяся. Постоянно расширяется сфера деятельности Китая, в том числе и на восточный регион. Поэтому однозначно в сторону Китая..."

Опрос Антонины Белоглазовой полностью можно посмотреть на YouTube-канале "Страны".