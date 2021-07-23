В пятницу, 23 июля, в Украине вступает в силу закон о коренных народах, который Верховная Рада приняла 1 июля, а президент Зеленский подписал два дня назад.

Документ опубликовали в газете "Голос Украины".

В силу со дня опубликования вступают все положения закона, кроме части 3 статьи 7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины. Она вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины.

Закон определяет, что коренными народами Украины, сформировавшимися на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки. Русских, венгров, евреев, поляков и другие национальности в число коренных народов не включили.

По закону "коренным народом" является автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом, составляет этническое меньшинство в составе населения и не имеет собственного государственного образования за пределами государства.

Закон гарантирует культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов Украины, права коренных народов Украины на устойчивое развитие.

Напомним, "Страна" разбиралась, чем известны народы, которые получат статус "коренных" в Украине.

Также мы писали о том, что Россия инициирует в ПАСЕ резолюцию "о нарушении прав нацменьшинств в Украине" из-за закона о коренных народах.