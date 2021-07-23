В четверг, 22 июля, комедийный телесериал студии "Квартал 95" "Сваты" начали снова транслировать на русском языке. Отметим, что с 16 июля, согласно норм закона о тотальной украинизации, на телеканалах нашей страны запрещено транслировать сериалы не на украинском языке.

Об этом сообщил нардеп от "Евросолидарность" Николай Княжицкий, который обратился в Нацсовет с просьбой отреагировать на правонарушение.

"Вчера "Сваты" вышли на украинском. Но сегодня снова на русском. Кто же им мог приказать? Ау! Нацсовет! Закон нарушают! Те, кто транслирует и те, кто этого не замечает. Если серьезно, то в нормальном государстве так быть не может. Это не просто неуважение к закону. Это хамский вызов каждому украинском. И будет ответ", - написал он.

"Но в том и дело, что 1+1 вновь запустило Сватов на русском как раз после заявления Нацсовета, который сказал, что трансляция фильмов на русском языке не противоречит закону о телевидении и радиовещании, а проверять выполнение каналами закона об украинизации у регулятора нет полномочий", - прокомментировал Телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, "Сватов" перевели с русского на украинский язык. 19 июля на телеканале "1+1" вышла первая его серия с переводом. Однако поклонники сериала возмутились и заявили, что перевод сделан некачественно, а сериал стал неинтересный.

С 16 июля в Украине в силу вступила новая норма закона об украинизации, которая предусматривает обязательное дублирование фильмов на украинский язык.

Таким образом, фильмы, произведенные в Украине, должны при демонстрации озвучиваться на украинском языке. Исключения делаются для коренных народов - крымских татар, караимов и крымчаков: кино на их языках такому дубляжу не подлежит. "Страна" подробно рассказывала, что еще украинизировали с 16 июля.