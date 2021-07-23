Утром в пятницу, 23 июля, в Ивано-Франковской области полиция будет проводить плановые учения для отработки действий в экстремальных ситуациях.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Полиции Ивано-Франковской области.

Мероприятия стартуют в 09:30, правоохранители будут отрабатывать действия во время проведения специальных полицейских операций.

"Учения проводятся с целью проверки готовности полицейских действовать в экстремальных ситуациях и совершенствования профессиональной подготовки, чтобы еще более эффективно обеспечивать безопасность граждан", - рассказали в полиции.

Правоохранители региона просят жителей и гостей области сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования представителей закона.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове СБУ проводила учения с проверкой документов и осмотром машин. В ходе мероприятий сотрудники спецслужбы отрабатывали действия по борьбе с терроризмом.

Также мы писали о том, что во Львовской области начались военные учения "Три меча", в которых примут участие 1200 военных и 200 единиц техники.