В курортном Бердянске, в Запорожской области, где накануне прошел мощный ливень, в результате обрыва проводов и их падения на подтопленный участок погибли два человека. Всего из-за непогоды в городе подтопило 70 домохозяйств.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в оперативной сводке.

"22 июля в городе Бердянск в результате интенсивных осадков погибли два человека (обрыв электропроводов на подтопленном участке)", - рассказали спасатели.

Кроме того, в Бердянске накануне произошло подтопление 70 домохозяйств.

Спасатели вывели из подтопленных участков 32 человек, из них 10 детей. Также сотрудники ГСЧС откачали около 740 м3 воды. Сейчас работы по ликвидации последствий стихии продолжаются.

Ливень в Бердянске 22 июля

Напомним, ночью 22 июля в Одессе прошел сильный ливень. Улицы практически затопило, в результате стихии повалены десятки деревьев, а также сейчас наблюдаются проблемы с электричеством.

В результате в городе возникли не только проблемы с электричеством и мобильной связью, но и транспортный коллапс: через объездную дорогу и непосредственно через город. Обе дороги были перекрыты. Машины тянулись в пробках по несколько часов.

Также ливень накрыл и Мариуполь. В городе затопило дороги и тротуары, ряд электроподстанций были обесточены.