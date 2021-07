В США, возле мексиканского ресторана в Вашингтоне, расположенного в престижном районе, неизвестный открыл огонь и выстрелил более 20 раз. Инцидент произошел вечером в четверг, 22 июля, примерно в 1,5 километрах от Белого дома. В результате стрельбы погибли два человека.

Об этом сообщает ВВС.

Посетители ресторана, которые находились за столиками, услышав выстрелы, побежали в укрытие. Очевидцы заявили, что нападающий уехал на машине.

"Два человека были застрелены, и местная полиция считает, что один из них был предполагаемой целью нападения", - рассказал источник в полиции.

Между тем, согласно статистике преступности в американской столице, количество нападений, совершенных с огнестрельным оружием, росло ежегодно с 2018 года. В 2021 году было зарегистрировано 471 таких нападение. В прошлом году их было 434.

Однако большая часть насилия в Вашингтоне сосредоточена в бедных частях города, в юго-восточных и северо-восточных районах.

Среди тех, кто стал свидетелем стрельбы, был ведущий CNN Джим Акоста. Он прокомментировал стрельбу в своем Twitter-аккаунте.

"Просто послушайте, как звучали выстрелы из пистолета на 14-й улице в северном округе Колумбии. Люди бегут от популярного ресторана Le Diplomate, который находится в нескольких кварталах", – написал он, добавив соответствующее видео.

Just hear what sounded like gun shots on 14th street in NW DC. People fleeing the popular Le Diplomate restaurant which seemed a few blocks away. pic.twitter.com/EuD40teccA