В Украине за минувшие сутки Сovid-19 заболели 763 украинца, среди них 57 детей

По состоянию на утро пятницы, 23 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 763 человека.

Напомним, что вчера, 22 июля в стране было выявлено 726 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки возросло на 37 человек.

Умерли за отчетные сутки 21 человек (с начала эпидемии 52 811 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 639 человек (с начала эпидемии - 2 183 642 пациента - Ред.).

Среди новых зараженных 57 детей и 15 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.

В Киеве выявили 226 новых случаев заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Китая в резкой форме отказали экспертам ВОЗ в очередном расследовании происхождения Сovid-19.

Также мы рассказывали, что желающим вакцинироваться от коронавируса украинцам больше не нужно записываться в очередь в "Дие".