Пакт Байдена-Меркель: "зрада", которая была неизбежна

Опубликованное в ночь со среды на четверг соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" вчера, естественно, было главной темой во всех странах, которых это соглашение касается. Официальные Берлин и Вашингтон, конечно, заявляли, что это сделка положительна для Украины, все остальные утверждали обратное.

Список критиков был гораздо длиннее, чем список сторонников договора. Тут и американские республиканцы, и украинские политики из разных лагерей, и поляки, о которых вообще при совершении сделки забыли. Наиболее оригинальным оказался, пожалуй, Петр Порошенко, обвинивший США и Германию в предательстве, но при этом заявивший, что Владимир Зеленский на такую же критику не имеет права, потому что так он внесет раскол в отношения с западными партнерами и лишит Украину поддержки.

Украинский президент, кстати, так ничего и не сказал, но за него еще прошлой ночью высказался министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который в совместном заявлении с польским коллегой не оставил камня на камне от немецко-американского соглашения.

Чего добились украинские и польские дипломаты, так это того, что представители Вашингтона и - в меньшей степени - Берлина вчера выглядели оправдывающимися. Американцы даже рассказывали, что их соглашение с немцами согласовывалось в Киеве, но представители украинских властей это опровергли. Потому что, хотя не слишком приятно для самолюбия, когда сделку по Украине заключают без Украины, но еще хуже заявить, что Украина эту сделку одобрила.

Пожалуй, наиболее трезвое заявление вчера выдал Джо Байден, который еще раз объяснил, что газопровод, построенный на 98%, отменить уже было невозможно. Поэтому немецко-американское соглашение - это тот максимум, который Украина могла получить.

И винить в этом, собственно говоря, Киеву некого кроме своего курса всех последних лет.

Ведь, если отбросить пропагандистскую шелуху, "Северный поток-2" - это коммерческий проект. Возможно, для Владимира Путина в нем есть и политический смысл, но для Ангелы Меркель это - чистый бизнес. А потому единственный шанс оставить "СП-2" был только тогда, когда проект только разрабатывался.

Тогда, в 2015-м, нужно было предложить Москве и Берлину чисто экономические условия, которые перевесили бы дальнюю выгоду от строительства нового газопровода. К примеру, ныне забытый трехсторонний консорциум по украинской ГТС, который сделал бы Россию и Германию заинтересованными в транзите через нашу страну.

Безусловно, и Порошенко, и Яценюка, и Коболева тогда обвинили бы в "зраде". Скорее всего, именно из-за страха перед такими обвинениями никаких адекватных шагов против "СП-2" не делалось ни шесть лет назад, ни позже. А ведь эта "зрада" могла сохранить для Украины ежегодные 3 млрд долларов.

А теперь "зрады" нет, но и трех миллиардов тоже нет. Сейчас есть полтора, но скоро не будет и их. Потому что никаким шантажом не заставишь две мощные державы отказаться от использования "СП-2" на всю катушку, если это выгодно им обоим и является их суверенным правом.

Что касается немецко-американского соглашения, то оно действительно является фиговым листком, прикрывающим реальную суть. Миллиард евро с небольшим под "зеленые" проекты - это отступные для Украины, чтобы она не чувствовала себя полностью преданной (и то, по большей части они будут освоены западными же компаниями). А все остальное - слова, которые уже через три года не будут иметь никакого значения.

Почему Берлин снова требует выполнения "формулы Штайнмайера"

Франк-Вальтер Штайнмайер, фото DW

Впрочем, даже с миллиардом евро под "зеленые" проекты не все так просто. Под немецко-американским соглашением еще не высохли чернила, сам миллиард пока существует только в виде перспективного плана, но Берлин уже начал озвучивать требования, которые будут сопровождать и выделение средств, и другие шаги в поддержку Украины, предусмотренные пактом Байдена-Меркель.

Вчера МИД Германии выпустил заявление по Донбассу, посвященное первой годовщине уже призабытого длительного перемирия. В нем говорится о важности выполнения Минских соглашений и о необходимости выполнить все, о чем договорились лидеры "Нормандской четверки" в Париже. То есть, по сути, те же Минские соглашения, только более детализированные.

В заявлении содержатся требования и к России, и к Украине. Правда, они несколько разнятся. Если от России немцы требуют открытия переходов на линии разграничения, отвода вооружений и разминирования, то от Украины - внести "формулу Штайнмайера" в собственное законодательство. А "формула Штайнмайера" - это, прежде всего, выборы на Донбассе до передачи границы под контроль.

Вырисовывается весьма интересная перспектива. Немцы будут говорить, что готовы вложить инвестиционный миллиард в Украину, но никто же не будет вкладывать инвестиции в страну, где идут боевые действия, - значит, нужно выполнить Минские соглашения по "формуле Штайнмайера". А еще Берлин может сказать, что готов надавить на русских в отношении продления транзита, но не может этого сделать, пока не выполнены Минские соглашения по "формуле Штайнмайера".

Так что немецко-американские соглашения по "СП-2" могут поставить украинскую власть на растяжку. И Зеленскому придется выбирать - либо продолжение нынешней линии по игнорированию "Минска-2", либо обещанные деньги и транзит.

Ускорит ли Байден встречу с Зеленским?

Джо Байден, фото: facebook.com/joebiden

Впрочем, судя по заявлениям, у официального Киева еще теплится надежда, что "Северный поток-2" в последний момент волшебным образом остановят и обезвредят - как это обычно бывает в американских блокбастерах с бомбами, имеющими часовой механизм. И у Банковой в этом вопросе есть свои сторонники, причем достаточно влиятельные.

Речь, конечно, не о поляках, которые готовы поддержать Украину в этом вопросе полностью, но влияние которых настолько слабо, что им даже не предложили компенсацию за скорую потерю транзита.

Речь - о конгрессменах и сенаторах Республиканской партии США, которые еще недавно составляли костяк команды Трампа в американском парламенте. Их лидер, сенатор Тед Круз подверг жесткой критике назначение Джо Байденом визита Зеленского в Вашингтон на 30 августа - период, когда весь Конгресс будет в отпуске. Да и поздно уже будет - "Северный поток-2" достроят.

Рвение республиканцев в данном случае - не просто политическая борьба. Дональд Трамп и его команда действительно были заинтересованы в том, чтобы сорвать строительство газопровода, поскольку это увеличивало шансы на закупку Европой сланцевого газа в США и давало дополнительный доход бизнесу, поддерживающему республиканцев.

Однако у Байдена в этом нет никакой заинтересованности. И он не готов жертвовать отношениями с Германией ради интересов прореспубликанского бизнеса. И тем более - ради интересов Украины.

Поэтому можно не сомневаться, что визит Зеленского на первую половину августа не перенесут. У Байдена будет слишком плотный график в это время.

Зачем Россия подала иск в ЕСПЧ на Украину?

Здание ЕСПЧ. Фото РИА Новости

Европейский суд по правам человека может превратиться в еще одну площадку российско-украинской идеологической войны. Собственно, Киев уже пытается использовать ЕСПЧ в этом качестве: украинская власть на данный момент подала туда девять исков против России. Теперь тем же занялись и россияне.

Вчера Генпрокуратура РФ подала иск, в котором перечислен впечатляющий список претензий к Украине в плане нарушения ею прав человека. Тут и перекрытие Северо-Крымского канала, и дискриминация российского бизнеса, и нападения на российские консульства, и вытеснение русского языка из публичного пространства страны, и даже "Боинг", сбитый по вине украинской власти, не перекрывшей свое воздушное пространство в районе боевых действий.

При этом, по ряду вопросов, перспектива рассмотрения вполне реальна. Например по русскому языку. Или воде в Крым. Так, украинский закон о госязыке не соответствует не только видению России, но и выводам Венецианской комиссии по нему.

Другое дело, что все это разбирательство может тянуться не один год. Но даже в отсутствие вердикта Москва может использовать площадку ЕСПЧ для донесения до Европы своей точки зрения по ряду внутриукраинских процессов, о которых там просто не знают или имеют о них искаженное мнение.

Поэтому от иска России в ЕСПЧ не стоит отмахиваться так легко, как это уже сделал министр юстиции Денис Малюська. Конечно, министру, которому дают максимум два месяца в этой должности, это разбирательство проблем не принесет. Но его сменщикам еще придется иметь с этим дело.

Нацбанк предупреждает о большой инфляции осенью

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Нацбанк сделал вчера сразу два непопулярных заявления: во-первых, он ухудшил прогноз по инфляции в 2021 году с 8 до 9,6%. Во-вторых, увеличил свою учетную ставку с 7,5 до 8%.

Повышение учетной ставки означает, что кредитные средства в Украине станут дороже. Правда, полпроцента для гривны - не такой уж и большой показатель, чтобы серьезно сказаться на экономике. Это скорее сигнал Нацбанка бизнесу о том, что деньги дорожают, а потому стоит сдерживать рост цен.

Сам Нацбанк прогнозирует, что пик инфляции придется на осень, когда, в пересчете на годовые показатели, она будет выше 10%. Видимо, речь идет, во-первых, о подорожании главных коммунальных услуг - отопления и газа, - а также о повышении цен на продукты питания из нового урожая. Но если рост цен на продовольствие действительно можно притормозить, то от роста тарифов на "коммуналку" повышение учетной ставки не спасет - тут нужно кардинальное решение правительства.

Однако правительство продолжает делать вид, что не замечает гигантской проблемы, которая назревает осенью. Хотя уже сейчас очевидно, что после прогнозируемого подорожания газа и отопления на 30-40% протесты будут такими, что никакие пиар-проекты Банковой ситуацию не спасут.