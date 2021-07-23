Курьезное раскрытие произошло вчера, 22 июля, в ТРЦ "Гулливер" на Спортивной площади в Киеве. Все началось с того, что сотрудники торгового центра по камерам наблюдения заметили смуглого молодого человека, который воспользовался невнимательностью персонала и выкрал мужские трусы из отдела нижнего белья в одном из магазинов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Однако этим воришка не ограничился и через несколько часов опять вернулся в ТРЦ, снова пошел в тот же отдел нижнего белья и снова вынес еще одни мужские трусы. В этот раз преступление проходило "под контролем" участкового из столичной полиции, к которому охрана обратилась по поводу первой кражи. При выходе из магазина вора задержали "с поличным".

По информации наших источников в полиции столицы, задержанным оказался 23-летний гражданин Алжира по имени Юнес, ранее неоднократно задерживавшийся правоохранителями за кражи вещей в "Гулливере", но благодаря гуманности суда каждый раз оказывавшийся на свободе. В этот раз ему грозит по ч.2 ст.185 УК Украины до 5 лет тюрьмы за кражу нижнего белья совершенную повторно.

Ранее "Страна" сообщала, что новый глава МВД Денис Монастырский рассказал о громкой аварии в Киеве и пообещал что дело пьяной судьи не замнут.

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