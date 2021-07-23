Хотя официальная церемония открытия Олимпийских Игр в Токио состоится лишь сегодня, 23 июля (начало в 14.00 по Киеву - Ред.) квалификационные соревнования в полном разгаре и уже принесли первый олимпийский рекорд.

В личном зачете квалификации по стрельбе из лука у женщин первое место заняла спортсменка из Южной Кореи Ан Сан (680 баллов). Тем самым она обновила олимпийский рекорд, установленный украинкой Линой Герасименко еще в 1996 году. Тогда украинка набрала 673 очка.

Об этом передает официальный сайт Олимпиады-2020.

Второе и третье места также заняли кореянки - Чан Минхе (677 баллов) и Кан Чхэ Ен (675 баллов).

Командные соревнования, в которых засчитываются объединенные результаты трех лучников каждой страны, также принесли новый олимпийский рекорд, установленный Республикой Корея - 2 032 очка, на втором месте Мексика (1 976) и на третьем - США (1 970).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что официальный сайт Олимпиады-2020 исправил ошибку и вернул Крым в состав Украины.

Также мы в материале "Олимпиада в Токио 2020" подробно рассказали, как пройдут ХХХІІ летние Игры в Токио и чего ждать Украине на этой Олимпиаде.