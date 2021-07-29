"Страна" продолжает спецпроект к 30-летию независимости Украины.

Четвертый год в жизни страны принес украинцам замедление роста цен и нового президента - и даже целых двух. Первый был избран в Киеве, второй - в Крыму.

Но главное событие 1994 года - отказ от ядерного оружия под гарантии Запада и России. Начал процесс Леонид Кравчук, а довершил Леонид Кучма.

Также в этом году мы впервые узнали, что такое теракт, завоевали первое украинское "золото" на Олимпиаде и послушали группу "Океан Эльзы" - еще не думая тогда, что ее солист Святослав Вакарчук станет через 15 лет политиком.

Разбирались, чем запомнился украинский 1994 год. Все материалы проекта по годам собраны здесь.

Смена власти в Украине

Масштабные акции протеста на Донбассе в июне 1993 года, о которых мы рассказывали в прошлой статье, помимо прочего выдвигали еще и требования объявить недоверие президенту и парламенту. Верховная Рада Украины 17 июня это требование выполнила и назначила на 26 сентября 1993 года референдум.

Однако затем Рада переиграла ситуацию и после консультаций с президентом Леонидом Кравчуком отменила референдум, назначив на 27 марта 1994 года досрочные парламентские выборы, а на 26 июня досрочные президентские.

Кравчук тогда исходил из того, что лучше провести выборы пораньше, когда еще рейтинг не опустился до полного нуля, полагая, что будет больше шансов на победу.

Но его расчет не оправдался.

Отчасти это стало понятно уже по выборам в парламент.

Тогда они проходили по чисто мажоритарной системе (партсписков еще не было) и в два тура. Поэтому на победу рассчитывали "крепкие хозяйственники" - директора предприятий и молодая поросль бизнесменов. И для многих стало шоком, что очень высокий результат в реальности показали коммунисты (особенно на юго-востоке). Компартия, которая возродилась менее года назад, шла на выборы под неформальным лозунгом "а при комуністах було пити що і їсти". И люди, озлобленные на "реформы", активно за коммунистов голосовали. Хороший результат получили также и социалисты Александра Мороза.

Парламент стал левым. Спикером Рады был избран Александр Мороз, а премьер-министром стал Виталий Масол - председатель Совмина еще Советской Украины, которого уволили после студенческой забастовки 1990 года.

Националисты заговорили о зраде и реванше.

Эти настроения попытался использовать в свою пользу Леонид Кравчук. Он начал себя позиционировать как защитник украинской независимости, а его главного конкурента - Леонида Кучму изображали "московским агентом", который сдаст молодую государственность России.

"Кравчук - это мир", - гласила агитация первого президента, подразумевая, что Кучма - это война.

Кучма же в своей агитации делал упор на борьбу с коррупцией и на восстановление отношений с Россией ("Украина и Россия - меньше рек, больше мостов", - было написано на его плакатах). Также он обещал русскому языку статус второго государственного.

Кучму также активно продвигало российское телевидение, которое тогда было более популярно, чем собственно украинские телеканалы, на которых бесконечно агитировал Кравчук.

В целом, ставка Кучмы сработала. Украинское общество в 1994 году было сильно разочаровано во всем том, что ему говорили и обещали накануне референдума о независимости 1991 года, а потому и проголосовало за бывшего директора "Южмаша". Он победил Кравчука во втором туре, набрав 52,15% (у его соперника было 45,06%).

На этих выборах впервые был четко зафиксирован электоральный раскол Украины. На юго-восток (голосовавший за Кучму) и Запад, который голосовал за Кравчука. Правда, граница между ними тогда проходила значительно западнее, чем 10 лет спустя на выборах президента 2004 года.

В июле 1994 года Кучма принял присягу. Украина получила второго президента, который правил страной следующие десять лет.

Первая инаугурация Леонида Кучмы

Политика Леонида Кучмы буквально сразу опровергла многие ожидания.

Пророссийским президентом он не стал, буквально сразу начал развивать отношения с МВФ, русскому языку статус государственного так и не дал. Более того, написал впоследствии книгу "Украина - не Россия".

Но — и прямо антироссийским, как его преемники, он не был тоже. Что и предопределило долгую президентскую биографию Кучмы, который ввел понятие многовекторности и мастерски эту стратегию использовал.

Региональный вопрос

Акции протеста на Донбассе в 1993 году, а также усиление пророссийских настроений в Крыму поняли вопрос о том, какими права должны быть у регионов.

Украина изначально создавалась как унитарное государство. Но идеи федеративного устройства (которые еще до объявления независимости, к слову, продвигал лидер Народного Руха Вячеслав Черновол) начали также активно обсуждаться.

В день парламентских выборов в Донецкой и Луганской областях прошли совещательные опросы (на основе закона о всеукраинском и местном референдуме), где население сказало "да" и приданию русскому языку статуса государственного, и земельно-федеративному устройству Украины. Также граждане проголосовали за то, чтоб языком делопроизводства, документации и образования на территории областей был русский язык, и за подписание Устава СНГ, полноправное участие Украины в экономическом союзе, в межпарламентской ассамблее государств СНГ.

Инициатором голосования стало "Интердвижение Донбасса", а объявили его областные советы в Донецке и Луганске.

Итоги опроса в Донецкой области, которые опубликовала газета "Донбасс"

Отметим, что как раз тогда Украина сделала большой шаг к увеличению прав регионов.

Одновременно с президентскими выборами по всей стране прошли первые (и пока последние) прямые всенародные выборы губернаторов.

Однако этот почин не получил развития. Уже в следующем году президент Леонид Кучма вернул себе полномочия по назначению губернаторов. С тех пор главы областей в Украине назначаются из Киева. Тогда это казалось укреплением вертикали власти. Но, в реальности, заложило глубинные противоречия между многообразной сутью Украины и унитарной формой ее государственности.

И первые звоночки грядущих проблем прозвучали как раз в 1994 году. В Крыму.

Крымская зима

Пока в Киеве досиживал свой срок президент Леонид Кравчук, в Симферополе возник свой — первый и последний президент Крыма Юрий Мешков.

В 1993 году Верховный совет полуострова принял закон о выборах президента. И в январе 1994 года они состоялись.

Победителем стал Мешков — глава Республиканской партии Крыма, которая выступала за включение полуострова в состав России. На выборы он выдвигался от блока с говорящим названием "Россия", который и сформировал большинство в Верховном Совете Крыма.

В марте новый президент провел в Крыму референдум о закреплении автономии, введении двойного гражданства и придания своим указам статуса закона. По всем вопросам крымчане ответили "да".

Это стало кульминацией крымского движения против Киева.

Но дальше начались проблемы.

Вскоре блок "Россия" раскололся изнутри: часть его поддержала спикера Верховного Совета Крыма Сергея Цекова, а часть Юрия Мешкова.

В итоге этого политического кризиса Мешков распустил Верховный Совет Крыма. Это стало удобным поводом для вмешательства Киева, который смотрел на события на полуострове с нескрываемым раздражением. У Кучмы заявили, что роспуск не соответствует конституции самого Крыма, поддержав оппозицию к Мешкову. Власть полуострова оказалась парализованной.

К расколу пророссийского движения Крыма добавилось то, что у Кремля в тот момент было своих проблем по горло: во-первых, шло дело к началу первой Чеченской войне. Во-вторых, продолжались важнейшие и тяжелые переговоры об отказе Киева от ядерного оружия.

Поддержав крымские власти открыто, Россия рисковала бы сорвать процесс. Тем более, что переговоры велись при посредничестве США, с которыми ельцинская Россия тогда была в близких отношениях.

Используя эти два фактора — отсутствие поддержки России и раздрай внутри крымского истеблишмента — Леонид Кучма сумел на следующий год аннулировать достижения "крымской зимы", лишить полуостров президента и Конституции, которая там действовала с 1992 года.

В Киеве казалось, что проблема с Крымом решена. Но, на самом деле, ее лишь загнали вглубь.

Отказ от ядерного оружия

Это, пожалуй, главное событие 1994 года. Переговоры начались годом ранее — еще в 1993-м Украина подписала с Россией Массандровские соглашения о передаче в РФ на утилизацию ядерных боеголовок. Параллельно с Украиной вели переговоры США.

В январе 1994 года отказ от немирного атома утвердил президент Леонид Кравчук. Впоследствии Украина передала России ядерные боеголовки и крылатые ракеты, порезала на металлолом 43 стратегических бомбардировщика и взорвала пусковые шахты.

Третий в мире ядерный потенциал был обнулен. В качестве компенсации государство получило около 500 миллионов долларов. Также Россия взяла на себя обязательство поставок ядерного топлива для украинских АЭС.

И тогда, и сейчас это решение вызывало в Украине споры. Но был ли другой путь? На Киев давили по этому вопросу все мировые державы и в первых рядах - США. Зависимость от внешних кредитов и энергоносителей не позволяла тогда — как не позволяет и сейчас — проводить полностью суверенную политику.

Альтернатива была стать страной-изгоем и в отсутствие международной поддержки довольно быстро войти в фатальный для государственности кризис.

Другой вопрос, что компенсацию за эту сделку могла быть для Украины и повыше. Однако в подписанном по итогам ядерного разоружения Будапештском меморандуме (5 декабря 1994 года) гарантии безопасности были упомянуты, но без конкретных межгосударственных договоров и четко прописанного в них механизма не имели никакой юридической силы.

Подписание Будапештского меморандума

Сам же Кучма потом вспоминал, что Украине вместо гарантий "всучили бумажку".

Что стало, кстати, очевидно в 2014 году, когда Украина так и не получила военной помощи от Запада. Хотя, с другой стороны, Украина по факту и сама не объявила войны - даже после ее фактического начала на Донбассе.

После этого ряд политических сил начали призывать вернуть ядерный статус. Но это выглядело чистой утопией: цена вопроса — десятки миллиардов долларов и переход в разряд стран-изгоев.

Тема Будапештского меморандума еще раз вернулась в украинскую повестку совсем недавно - при президенте Владимире Зеленском.

В 2020 году он провел опрос населения о том, нужно ли использовать гарантии безопасности, данные Украине по этому меморандуму. По сути это означало требование военной помощи у Запада.

Правда, пока особого увеличения этой помощи не наблюдается. То есть Будапештский меморандум так и не заработал.

Начало сотрудничества с МВФ

В 1992 году, когда в России правительство Егора Гайдара начало так называемую "шоковую терапию", многие либеральные экономисты критиковали Кравчука за то, что он, в отличие от Ельцина, не проводит столь же "ришучих" реформ. В отличие от РФ, например, в Украине нельзя было свободно продавать и покупать приватизационные сертификаты (ваучеры), на которые обменивались акции тогда еще государственных предприятий.

С приходом к власти Кучмы эти самые "ришучи реформы" как раз и запустились.

Ключевым пунктом стало начало сотрудничества Украины и МВФ. В обмен на получение кредитов, Украина взяла на себя многочисленные обязательства. В том числе и по повышению стоимости коммунальных услуг. Их быстрый рост начался как раз с 1994-1995 годов.

Также позволили покупать ваучеры, что активизировало процесс приватизации. Их скупали разные трасты и инвестфонды, становясь собственниками предприятий.

По требованию МВФ украинские власти резко ужесточили свою монетарную политику. С одной стороны это привело к снижению гиперинфляции. С другой стороны, вызвало колоссальный кризис неплатежей в экономике и рост задолженности по зарплатам.

И это предопределило очень многие экономические процессы в последующие годы.

Первый теракт

В 1994 году произошел первый в истории Украины теракт. В городе Суходольск Луганской области местный шахтер Игорь Чичкин захватил в заложники младшую группу местного детсада вместе с воспитателями. Под одеждой у него была взрывчатка.

Первый террорист Украины - Игорь Чичкин

Террорист потребовал миллион долларов и самолет до США. Его убедили поехать в Ростов-на-Дону, где был ближайший аэропорт. Он отправился туда на машине "скорой помощи", взяв с собой двоих детей и воспитательницу.

При посадке в самолет представители российской милиции и контрразведки сумели отобрать у террориста детей, а его в считанные секунды выбросить из самолета, чтобы никого не задело взрывом. Но взрыва, к счастью, не произошло — преступник забыл вставить детонаторы (или потерял их по дороге).

Чичкина по итогу признали невменяемым и поместили в психиатрическую лечебницу Днепропетровской области. Но факт остается фактом: первого террориста Украины обезвредили в России.

Первая Олимпиада, прыжок Бубки и "Океан Эльзы"

В 1994 году Украина впервые приняла участие в зимней Олимпиаде в Лиллехаммере как отдельная команда. На летних олимпийских играх в Барселоне украинские спортсмены выступали в составе Объединенной сборной (страны СНГ).

Медальный улов был небогатым - 1 "золото" (Оксана Баюл одиночное фигурное катание) и 1 "бронза" (Валентина Цербе-Несина биатлон-спринт). Но это было первое золото независимой Украины.

16-летняя Оксана Баюл завоевала "золото", несмотря на травму. На тренировке в нее врезалась фигуристка из ФРГ и повредила ей коньком голень. Выступать украинской фигуристке пришлось под обезболивающими.

Третий футбольный чемпионат Украины вновь выиграло "Динамо". За весь сезон "динамовцы" проиграли лишь один матч - "Шахтеру" в Донецке.

Кубок Украины по футболу в 1994 году взял одесский "Черноморец".

В 1994 году легкоатлет Сергей Бубка на открытом стадионе в итальянском городе Сестриере установил мировой рекорд, который продержался 25 лет. Он прыгнул с шестом на немыслимую до этого высоту 6,14 м.

Во Львове был создана группа "Океан Эльзы". Вот одна из первых записанных песен и юный Вакарчук в клипе.

На музыкальном небосводе появилась 15-летняя певица Ани Лорак, которая взяла первую премию международного фестиваля "Веселад" в Черновцах.

За год в Украине сняли несколько фильмов. Среди них криминальная драма "Выкуп" с Анатолием Хостикоевым и Евгением Паперным. По сюжету, чтобы освободить своего друга из плена бывший подполковник решает реквизировать эти деньги у мафии с помощью знакомого афериста.

На Киностудии Довженко сняли "Дорогу на Сечь" о свободолюбивом сыне селянина, который бежит от пана и примыкает к казакам.