Организаторы Олимпийских игр в Токио (которые официально стартуют сегодня, 23 июля, после церемонии открытия - Ред.) оперативно устранили досадную ошибку, когда на официальном сайте Игр, аннексированный Россией Крым был отделен от территории Украины границей.

Сейчас же на сайте ХХХІІ Олимпиады эта граница исчезла и Крым вновь показан как украинский.

Вот как было вначале. Граница между Крымом и Украиной





И вот как стало теперь. Граница между Крымом и Украиной исчезла

Напомним, что после того как стало известно об этом инциденте, министерство иностранных дел Украины поручило посольствам Украины в Швейцарии (здесь располагается штаб-квартира Международного олимпийского комитета, МОК - Ред.) и Японии разобраться с отделением временно аннексированного Крыма от материковой Украины границей на официальном сайте Олимпийских игр в Токио.

Так же мы рассказывали, что главный режиссер церемонии открытия Олимпиады в Токио уволен из-за антисемитизма.

А сегодня, во время торжественной церемонии открытии Игр ХХХІІ Олимпиады флаг Украины будут нести олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.