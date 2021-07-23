Сегодня, 23 июля, в Токио состоится церемония официального открытия XXXII Олимпийских игр (хотя соревнования стартовали уже несколько дней назад - Ред.). Начало шоу, на которое будет допущена всего тысяча VIP-персон, в 14.00 по киевскому времени.

А тем временем за минувшие сутки коронавирус был выявлен еще у 19 человек, связанных с Олимпиадой.

Об этом сообщили в оргкомитете Игр, как передает Телеграм-канал РИА Новости.

Итак, среди новых зараженных на Олимпиаде:

3 спортсмена



3 иностранных журналиста



10 членов олимпийских делегаций



3 работника по контракту

Всего же коронавирус нашли уже у 110 человек, связанных с Играми. Среди них 13 атлетов, 8 представителей СМИ и 1 волонтер.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Кентаро Кобаяси, главный режиссер церемонии открытия Олимпиады в Токио уволен из-за антисемитизма. Причиной этого стали его неуместные шутки про Холокост. И хотя сам инцидент произошел еще в 1998 году, расплачиваться за него пришлось сейчас.

А в материале "Олимпиада в Токио 2020" мы подробно рассказали о том, как пройдут летние игры и чего ждать Украине от главных стартов планеты.