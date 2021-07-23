В Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19. Прививаться от коронавируса в центрах вакцинации по всей стране могут все желающие украинцы старше 18 лет, иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине, а также лица, которые подались на статус беженца в Украине или уже получили этот статус.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в четверг, 22 июля.

Вы можете записаться на вакцинацию в удобный для вас пункт вакцинации или центр массовой вакцинации. Контакты и адреса центров узнавайте:

на сайте https://vaccination.covid19.gov.ua/ или по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19.

Важно отметить, что запись в очередь на вакцинацию через сайт или мобильное приложение "ДИЯ" перестает работать, ведь теперь каждый желающий может записаться непосредственно на саму прививку.



▪ Если вы работник здравоохранения, образования, социальной сферы, военный или работник государственных органов власти, обратитесь к вашему работодателю, чтобы он связался с региональным координатором и вас вакцинировали по месту работы. Или выберите ближайший пункт или центр вакцинации. Контакты региональных координаторов можно получить в департаментах здравоохранения ОГА/КГГА.



▪ Коллективы из более чем 50 людьми, желающими прививаться, могут вызывать мобильную бригаду по вакцинации по месту работы по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 20 19.



▪ Если вы не можете самостоятельно передвигаться, вызовите мобильную бригаду по вакцинации на дом по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19 или с помощью семейного врача.



▪ Украинцы, которые проживают на неподконтрольных территориях Донецкой, Луганской областей, Крыма и г. Севастополя, могут вакцинироваться против COVID-19 в отдельных пунктах прививки на подконтрольных Украине территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Перечень пунктов - bit.ly/2T0bcC3. Для этого вам необходимо позвонить в контакт-центр 0 800 60 20 19.

Все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни. Помогите записаться на прививку от COVID-19 своим близким и сделайте это сами.

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Как сообщала "Страна", европейские ученые признали эффективным экстракт полыни в борьбе с коронавирусом. Группа ученых под руководством сотрудников Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии обнаружила способность экстракта полыни эффективно бороться против COVID-19.

Также мы писали о том, что по данным ученых, почти у всех переболевших Covid-19 антитела к вирусу сохраняются больше года.

Напомним, что после вскрывшегося скандала с нарушениями при транспортировке вакцины Pfizer глава медицинской палаты Украины обвинил Минздрав во лжи. По его словам, подобные нарушения холодовой цепи при перевозке вакцины Pfizer происходят тотально по всей Украине, просто пока только один этот факт в Харькове получилось предать публичной огласке.