Зимой ученые из США установили, что новый коронавирус способен проникать в мозг, чем объясняются поражения нервной системы при COVID-19. А сейчас их соотечественники под руководством нейробиолога Джозефа Глисона установили вероятный путь попадания коронавируса в мозг.

Об этом сообщает сайт EurekAlert.

Исследователи ввели перициты - специализированные клетки, которые обволакивают кровеносные сосуды и несут рецептор SARS-CoV2 - в трехмерные культуры нервных клеток (органоиды мозга), чтобы создать ассамблоиды, более сложную модель стволовых клеток человеческого тела. Таким образом специалисты смогли увидеть потенциальный путь проникновения коронавируса в клетки мозга.

Сначала ученые обнаружили, что SARS-CoV-2 инфицировал перициты, которые становились фабриками по производству новых вирусов. И уже эти локально продуцируемые SARS-CoV-2 затем могут распространяться на другие типы клеток, что приводет к масштабному поражению организма. С помощью этой модели также было обнаружено, что основной мишенью этой вторичной инфекции были астроциты - клетки в головном и спинном мозге.

Глисон сделал вывод, что кровеносные сосуды являются весьма вероятным путем проникновения коронавируса в мозг, по которому инфекция сначала попадает в перициты, а затем распространяется на другие типы клеток мозга.

При этом инфицированные перициты могут стать причиной воспаления кровеносных сосудов и в результате спровоцировать тромбоз, инсульт и другие осложнения, которые часто проявляются у пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.

Ранее "Страна" сообщала, что коронавирус может спровоцировать нарушения, подобные болезни Альцгеймера.

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