В результате непогоды на Донбассе погибли два человека и ёще 11 получили различные повреждения. В регионе накануне пронесся ураган, который срывал крыши и валил деревья.

Об этом сообщает ТСН.

Стихия бушевала в Старобельском и Меловском районах Луганской области, а также сразу в нескольких городах Донецкой области. Больше всего от непогоды пострадал город Дружковка.

Как сообщала "Страна", Одессу накрыл мощный ливень. Повалены деревья, улицы превратились в реки, людей сносило потоком.

По словам очевидцев, потоки воды мчались по Балковской, Приморской, на Фонтане и Черемушках, на Генуэзской, Французском бульваре и Дерибасовской, а также по центральной аллеи Аркадии.

В некоторых районах дождь трансформировался в настоящий ураган. Повалены десятки деревьев, во многих местах в Одессе наблюдаются перебои с электричеством.

Напомним, что из-за разгула стихии в Украине без света остались 75 населенных пунктов в четырех областях. По словам спасателей в Киевской обесточены 38 населенных пунктов, в Сумской - 27, в Черниговской - 6 и Житомирской - 4. Ликвидацией последствий занялись оперативные сотрудники облэнерго.