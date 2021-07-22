Норвегия 22 июля вспоминала жертв масштабного теракта, совершенного в 2011 году Андерсом Брейвиком. В память о 77 погибших колокола в церквях по всей стране в полдень звонили в течение пяти минут.

Об этом говорится в сюжете канала "Евроньюс".

Скорбные мероприятия начались на месте первого теракта в правительственном квартале Осло, где с речью выступила премьер-министр страны Эрна Сульберг.

"Мы не должны оставлять ненависть без ответа. Террор показал нам, что Норвегии нужно стать более подготовленной. Мы систематически над этим работаем. За прошедшие десять лет мы выполнили все рекомендации комиссии по расследованию теракта 22 июля. Способность Норвегии справляться с терроризмом и тяжкими преступлениями сильнее, чем когда-либо", - заявила Сульберг.

К стенду с именами погибших в том же правительственном квартале участники памятной церемонии возложили венки.



Также в кафедральном соборе Осло прошла поминальная служба, на которой выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В 2011 году он был председателем Рабочей партии Норвегии, в молодежном лагере которой Бревик убил основную часть жертв.

"Террористы могут принять решение забрать жизнь. Но они не могут отнять у нас демократию", - заявил генсек.

Чуть позже король Харальд V обратится к нации со стадиона Oslo Spektrum, где он выступил 10 лет назад на следующий день после терактов.

На острове Утойя, где был молодежный лагерь, тоже состоялись траурный митинг, минута молчания и возложение венков.

Кроме того, в Осло открылась выставка документов и предметов, связанных с терактами Брейвика. Там представлены куски машины, которую он взорвал у дома правительства.

10 лет назад норвежец Андерс Брейвик взорвал начиненную взрывчаткой автомашину у правительственного комплекса в Осло, а затем отправился на остров Утойя, где расстрелял 69 участников молодежного летнего лагеря Рабочей партии.

После ареста Брейвик заявил, что виновным себя не считает, поскольку боролся за правое дело защиты европейской цивилизации от нашествия инородцев. По его словам, он ненавидел не столько иностранцев, сколько "предателей" из числа соотечественников, а лагерь на Утойе выбрал мишенью потому, что тот служил рассадником пагубных, по его мнению, идей мультикультурализма и социализма.

Брейвик рассказал, что мечтал совершить теракт по примеру "Аль-Каиды": захватить и обезглавить перед видеокамерой тогдашнего премьера Норвегии Харлем Брунтланд, перед этим заставив ее встать на колени и молить о пощаде.

Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы - это максимальный срок по норвежскому законодательству. Он может быть продлен, если после его истечения суд решит, что заключенный продолжает быть опасным.

Брейвик провел 10 лет в одиночной камере из трех комнат с телевизором и спортивными тренажерами, которую норвежские журналисты окрестили "пряничным домиком". Он заочно изучал политологию в университете Осло и засыпал тюремную администрацию жалобами на нечеловеческие условия содержания, требуя то лосьон для бритья, то игровую приставку.

Также он позволял себе откровенные провокации, например, зиговал в суде.

Недавно террорист заявил, что готов продать права на книгу и фильм о себе за 10 миллионов долларов. Однако предложением никто не заинтересовался.