Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина прокомментировала совместное заявление США и ФРГ относительно газопровода "Северный поток - 2". По ее словам, оно не содержит никаких гарантий безопасности для Украины.

Об этом чиновница сказала 22 июля в эфире телеканала "Украина 24".

В заявлении говорится о мерах поддержки Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулированы условия для работы "Северного потока - 2". В частности, США и Германия считают, что в интересах Украины и Европы Россия обязана продолжить транзит газа через Украину после 2024 года. А Берлин обязался использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был продлен.

Но Стефанишина пессимистично расценила эти намерения.

"В этом заявлении говорится, что Германия будет поддерживать "инициативу "Триморья", к которой Украина и так должна присоединиться. Также анонсируется дополнительная финансовая поддержка касательно создания фонда зеленой трансформации, о котором мы и так ведем переговоры около полугода. То есть никаких новых инициатив это заявление не предусматривает. В то же время никаких перспектив касательно гарантий безопасности, в том числе и членства в НАТО, мы не получили. Это геополитический проект ("Северный поток - 2" - Ред.). Он четко противоречит "зеленому курсу" на декарбонизацию и уменьшению выбросов", - заявила Стефанишина.

Ранее "Страна" приводила реакцию других украинских официальных лиц на соглашение.

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