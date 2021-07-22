Ночью на трассе под Киевом полицейские обнаружили двух почти голых 4-летних близнецов, что шли покупать робота
Среди ночи в Киевской области полицейские встретили у трассы двух близнецов возрастом четырех лет. Правоохранителям пришлось приложить немало усилий, чтобы узнать где живут дети, чтобы вернуть их родителям.
Дети шли по трассе и рассказали, что шли в магазин покупать робота. При этом близнецы были только в исподнем. Об этом сообщает ТСН.
В момент, когда юные путешественники решили отправиться в ночной поход, их мама спала в другой комнате.
Как сообщала "Страна", в Китае отменили все ограничения на рождение третьего ребенка. Еще в мае 2021 года в Китае заявили, что власти страны намерены ослабить политику контроля за рождаемостью. Позже власти страны объявили, что супружеским парам теперь можно заводить трех детей.
Напомним, что с начала июля 2021 в Украине на водоемах погибло 265 человек, из них 36 - дети.
В связи с большим количеством смертей возле водоемов в ГСЧС напомнили правила безопасности, которых нужно придерживаться во время отдыха у воды:
- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
не нырять в незнакомых местах;
- не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
- не заплывать далеко и в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближаться к суднам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи;
температура воды должна быть не ниже 17 градусов;
- плавать в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут;
- следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.