Среди ночи в Киевской области полицейские встретили у трассы двух близнецов возрастом четырех лет. Правоохранителям пришлось приложить немало усилий, чтобы узнать где живут дети, чтобы вернуть их родителям.

Дети шли по трассе и рассказали, что шли в магазин покупать робота. При этом близнецы были только в исподнем. Об этом сообщает ТСН.

В момент, когда юные путешественники решили отправиться в ночной поход, их мама спала в другой комнате.

Как сообщала "Страна", в Китае отменили все ограничения на рождение третьего ребенка. Еще в мае 2021 года в Китае заявили, что власти страны намерены ослабить политику контроля за рождаемостью. Позже власти страны объявили, что супружеским парам теперь можно заводить трех детей.

Напомним, что с начала июля 2021 в Украине на водоемах погибло 265 человек, из них 36 - дети.

В связи с большим количеством смертей возле водоемов в ГСЧС напомнили правила безопасности, которых нужно придерживаться во время отдыха у воды: