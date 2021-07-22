Пресс-секретарь Булого дома Джен Псаки на встрече с журналистами 22 июля рассказала о продаже сыном президента Джо Байдена Хантером своих картин. Псаки заверила, что в продаже нет коррупционной составляющей, поскольку Белый дом гарантирует анонимность покупателя.

Соответствующий отрывок пресс-конференции опубликовал Телеграм-канал "РИА Новости".

Ранее американская пресса писала, что Белый дом участвовал в заключении соглашения о купле-продаже между Хантером Байденом и галереей Нью-Йорка Georges Berges, где будут выставлены на продажу картины представителя знаменитого семейства. Экспозиция запланирована на осень. Расценки на работы сына Байдена - от $75 тыс. до $500 тыс. - вызвали шквал критики. По мнению экспертов, цены не были бы так высоки, если бы не фамилия художника.

Псаки отреагировала на эти выпады.

"В соответствии с анонсированным несколько недель назад соглашением, это будет публичное мероприятие и он (Хантер Байден - Ред.) не будет обсуждать продажи произведений искусства, это будут делать представители галереи", – сказала она.

По ее словам, в Белом доме уверены, что администрации "удалось создать систему, которая позволяет Хантеру Байдену работать в рамках своей профессии".

"Мы создали такую систему, которая действует, и Хантер Байден, как и любой ребенок президента, может реализовываться в профессии и следовать своим стремлениям", – добавила представитель Белого дома.

Она заверила: никто, даже сам художник и Белый дом, "не будут знать, кто является покупателями" его картин.

"Думаю, что источник таких вопросов, – опасение, что продажа может создать ситуацию неправомерного влияния. Я понимаю это, но мы не будем знать, кто покупатели, поэтому как они могут влиять?" – задалась риторическим вопросом Псаки.

Хантер Байден не имеет художественного образования. На сайте галереи его работы характеризуются как "мощные и впечатляющие". Картины выполнены в абстрактном стиле на разных материалах, от бумаги до дерева, холста и металла с использованием разных красок и техник. Все опубликованные галереей произведения были созданы в 2020 году.

С сыном главы Белого дома в последнее время связано много скандалов. Например, в мае всплыла запись его давнего телефонного разговора, в котором он признался, что курил крэк с бывшим мэром Вашингтона.

Ну а самый главный скандал связан с гигантскими заработками Хантера в украинской компании Burisma.