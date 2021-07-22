С наступлением ягодного сезона в зону отчуждения ЧАЭС начали незаконно проникать сборщики черники и другие любители тихой охоты. В связи с этим, а также приближением грибного сезона сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника напомнили, что на его территории ничего собирать нельзя.

Об этом они предупредили в Фейсбуке организации.

По данным работников заповедника, сотрудники отдела государственной охраны природно-заповедного фонда организации задерживают сборщиков ягод целыми группами.

"Поэтому еще раз напоминаем: в заповеднике, который расположен на радиоактивно загрязненных территориях, запрещено собирать, использовать и вывозить за его пределы ягоды и грибы, как, кстати, и другую продукцию растениеводства. Ведь допустимые уровни содержания радиоактивных веществ превышены в них в разы. Вывоз даров леса из зоны отчуждения является противозаконным поступком, а нарушителям грозит не только административное, но и уголовное наказание", - предупредили в заповеднике.

Каждое лето и осень в СМИ появляется информация о задержании в заповеднике нелегальных сборщиков даров леса. Например, в прошлом сентябре там поймали охотников за радиоактивными грибами.

А в позапрошлом июле сотрудники полиции задержали недалеко от ЧАЭС двух нарушителей, собравших 21 кг лесных ягод.