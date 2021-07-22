В ледниках Тибетского плато в Китае сохранились древние вирусы возрастом более десяти тысяч лет, абсолютное большинство из которых было неизвестно науке. Более того, около половины обнаруженных вирусов были живыми благодаря замерзанию. Они сохранили способность заражать растения.

Открытие сделали ученые Университета штата Огайо, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали керны льда, взятые в 2015 году из ледяной шапки Гулия в западной части Китая. Керны содержат слои льда, которые накапливаются год за годом и удерживают все, что было в атмосфере в это время. Таким образом, слои представляют собой своего рода временную шкалу, которую ученые используют, чтобы проследить изменения климата, микробов, вирусов и газового состава атмосферы в прошлом. Возраст образцов льда достигал примерно 15 тысяч лет.

Оказалось, что во льду содержится генетический материал 33 вирусов. О существовании четырех из них уже было известно науке, однако 29 были обнаружены впервые. Более того, около половины вирусов остались в живых благодаря замерзанию. По словам ученых, вирусы адаптированы к холодным условиям и способны заражать клетки при низких температурах. Однако они, скорее всего, безопасны для животных и человека и инфицируют растения.

Ранее российские ученые совместно с коллегами из Дании, Британии и Швеции обнаружили самые древние свидетельства заражения людей вирусами на территории Сибири.

Исследователи получили первое прямое доказательство, что ранние люди современного типа страдали от герпесвирусов и аденовирусов, которые возникли несколько сотен тысяч лет назад и циркулировали в человеческой популяции по крайней мере с плейстоцена.

Как сообщала "Страна", за июнь в Украине заразились ВИЧ больше тысячи человек и умерли от СПИД больше сотни. При этом 47 из них подхватили вирус гомосексуальным путем.

Напомним, что в Британии у привившегося Pfizer мужчины паралич сковывал лицо после каждой дозы.